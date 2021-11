V NOÚ bude od stredy zákaz návštev, platiť však budú aj výnimky

Bratislava 9. novembra (TASR) - V Národnom onkologickom ústave (NOÚ) bude od stredy (10. 11.) platiť zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. Na ten sa však budú vzťahovať aj viaceré výnimky. Ústav o tom informoval na sociálnej sieti.



Vysvetlil, že dôvodom zákazu je zhoršujúca sa epidemiologická situácia a ochrana nielen pacientov, ale aj zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov pred šírením ochorenia COVID-19.



Výnimka zo zákazu bude platiť pre návštevu pacientov v paliatívnej starostlivosti a umierajúcich po písomnom súhlase primára daného oddelenia. Povolené návštevy sa budú evidovať, pričom návštevníkmi môžu byť len osoby, ktoré sú zaočkované dvomi dávkami vakcíny proti ochoreniu COVID-19, prípadne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo majú negatívny RT-PCR test nie starší ako 72 hodín či negatívny antigénový test nie starší ako 24 hodín.



NOÚ pripomína, že stále platí výnimka pre kňazov, ktorí podávajú sviatosť pomazania ťažko chorým a umierajúcim. Počas návštevy musia mať všetci respirátor s minimálnou ochranou FFP2.



Doplnil, že počas víkendov je vstup návštev motorovým vozidlom do areálu NOÚ zakázaný.



Pre návštevy platí dodržiavane hygienických opatrení, a to ochrana tváre (ústa, nos) respirátorom s minimálnou ochranou FFP2 a dezinfekcia rúk pri vchode do NOÚ. Návštevník je povinný pred návštevou ohlásiť sa u službukonajúcich sestier.



Ústav vyzýva, aby ambulantní pacienti využívali maximálne jeden sprievod len v nevyhnutných prípadoch. Ľudí zároveň prosia, aby hospitalizovaných pacientov nenavštevovali v areáli NOÚ, teda v exteriéri.