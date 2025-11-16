< sekcia Regióny
V Novej Bani budú rozhodovať o zvýšení poplatku za komunálne odpady

Autor TASR
Nová Baňa 16. novembra (TASR) - Novobanskí poslanci budú na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozhodovať aj o prípadnom zvýšení poplatku za komunálne odpady. Ten navrhuje samospráva zvýšiť od januára budúceho roka o štyri percentá.
Ako mesto uvádza v dôvodovej správe k všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, sadzba poplatku za komunálne odpady sa mení z pôvodnej výšky 0,1055 eura na osobu a deň na 0,1096 eura na osobu a deň.
Kým doteraz tak bol ročný poplatok za jednu osobu vo výške 38,50 eura, po novom by mal byť vo výške 40 eur. Radnica ďalej uvádza, že pre osoby nad 62 rokov navrhuje úľavu vo výške 30 percent. To znamená zníženie poplatku o 12 eur.
„Poplatok je nevyhnutné zvýšiť vzhľadom na zvyšujúce sa výdavky za zber a odvoz odpadu, ale aj za každoročne sa zvyšujúci poplatok za uloženie odpadu na skládke,“ argumentuje samospráva.
