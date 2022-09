V Novej Bani budú v rámci DEKD hovoriť o historických fototechnikách

Nová Baňa 22. septembra (TASR) – O historických fotografických technikách bude ďalšia zo série prednášok k Dňom európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) v Pohronskom múzeu (PM) v Novej Bani. Uskutoční sa vo štvrtok o 17.00 h.



"Prednáška ponúkne stručný historický exkurz do dejín média fotografie so zameraním sa na monochromatické fotografické techniky využívané v 19. storočí," uviedla pre TASR pracovníčka múzea Jana Potocká.



Návštevníci budú mať možnosť objaviť podoby historickej fotografie a rôznorodosť materiálov v jej rannom štádiu. Predstavené budú fotografie na papieri, skle a kove i s konkrétnymi ukážkami zo zbierok múzea a referenčnej zbierky Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.



Ako Potocká ďalej informovala, v PM sa v utorok (27. 9.) uskutoční v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Gron podujatie k Svetovému dňu cestovného ruchu.



"Počas celého dňa bude možnosť navštíviť naše stále expozície a výstavy. O 15.30 h poodhalíme náš depozitár a o 17.00 h sa uskutoční beseda so spisovateľom a publicistom Petrom Valom o jeho poslednej knihe s názvom Zabíjal som štát po 29 rokoch a na tému Drndičky - prvého slovenského auta vyrobeného v Psiaroch," doplnila.