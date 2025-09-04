< sekcia Regióny
V Novej Bani budujú vedenie vysokého napätia, pomôže najmä podnikom
Autor TASR
Nová Baňa 4. septembra (TASR) - Za pomoci vrtuľníka vo štvrtok v Novej Bani v exponovanom teréne medzi rýchlostnou komunikáciou R1 a tokom Hrona osádzali stožiare nového vedenia vysokého napätia, ktoré tam buduje Stredoslovenská distribučná (SSD). Investícia má podľa hovorcu spoločnosti Miroslava Gejdoša pomôcť najmä miestnym priemyselným podnikom.
„Mesto Nová Baňa má už niekoľko rokov vyčerpanú kapacitu elektrickej energie pre rozvoj priemyslu a podnikov,“ skonštatoval na stretnutí s novinármi Gejdoš s tým, že riešením bolo vybudovanie nového 14 kilometrov dlhého vedenia vysokého napätia z rozvodne v Žarnovici.
„Tento projekt je veľmi náročný a ťahá sa už niekoľko rokov, pretože sme potrebovali vyriešiť koridor, ktorým toto vedenie dotiahneme do Novej Bane. Keďže mnohé z pozemkov vlastnili aj súkromníci, potrebovali sme sa s nimi dohodnúť, a preto to bolo veľmi zdĺhavé, kým sme dostali stavebné povolenie,“ priblížil hovorca.
SSD už má podľa jeho slov aktuálne stavebné povolenie na obe etapy projektu, v rámci ktorého postaví viac ako 100 stožiarov a stĺpov a natiahne nové vedenie vysokého napätia. „Tým dotiahneme výkon do mesta Nová Baňa, ktorý bude primárne využitý na rozvoj priemyslu,“ ozrejmil Gejdoš s tým, že celý tento projekt vznikol na požiadavku miestnych podnikov, ktoré by bez neho nemohli navyšovať výrobu.
Priblížil tiež, že väčšinu stožiarov a stĺpov budú stavať štandardne zo zeme za pomoci žeriava. Pri niektorých však musia využiť vrtuľník, keďže sa nachádzajú v exponovanom teréne, kde nie je možný prístup s ťažkou technikou po zemi. Výstavba nového vedenia by mala byť podľa neho hotová do konca budúceho roka. „Keďže však ide o mimoriadne náročnú stavbu, nevieme to zaručiť,“ skonštatoval s tým, že celá stavba budú stáť približne tri milióny eur.
Výstavbu nového vedenia oceňuje aj primátor Novej Bane Branislav Jaďuď, ktorý však už dlhšiu dobu poukazuje na komplikácie pri vydávaní stavebného povolenia v súvislosti s ústavným právom na súkromné vlastníctvo. „Minimálne dva roky sme stratili prieťahmi v konaní s účastníkmi konania, majiteľmi súkromných pozemkov na trase,“ poznamenal. Nové vedenie podľa jeho slov pomôže miestnym podnikom, ktoré nedostatočná kapacita obmedzovala a nemohli realizovať svoje strategické zámery. „Pre nás je to veľká vec a keď sa to spustí, nebudeme niesť následky nespočetného výpadku prúdu a konečne sa zadosťučiní aj priemyslu,“ poznamenal v tejto súvislosti Jaďuď.
