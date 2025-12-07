< sekcia Regióny
V Novej Bani chcú otvoriť požičovňu zdravotníckych pomôcok
Priestory, ktoré sú v súčasnosti v správe SOŠ v Žarnovici, prenajme BBSK za symbolické jedno euro Združeniu mikroregiónu Nová Baňa.
Autor TASR,aktualizované
Nová Baňa 7. decembra (TASR) - V budove bývalej Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb v Novej Bani, ktorá je v súčasnosti elokovaným pracoviskom SOŠ Žarnovica, vznikne požičovňa zdravotníckych pomôcok. Podľa odbornej referentky pre komunikáciu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vanesy Čiernej by mohla byť otvorená pre verejnosť začiatkom budúceho roka.
Priestory, ktoré sú v súčasnosti v správe SOŠ v Žarnovici, prenajme BBSK za symbolické jedno euro Združeniu mikroregiónu Nová Baňa. Ich prenájom schválili krajskí poslanci na svojom novembrovom zasadnutí.
„Ide o jednu triedu pre teoretické vyučovanie a s ňou prepojený kabinet. Tie boli z dôvodu ekonomickej racionalizácie uvoľnené a od tohto školského roka sa nevyužívajú na vyučovanie,“ poznamenala Čierna s tým, že v súčasnosti sa s ich využitím na vzdelávacie účely nepočíta.
Využité tak budú pre požičovňu zdravotníckych pomôcok, ktorú bude prevádzkovať Združenie mikroregiónu Nová Baňa. Čierna dodala, že momentálne prebiehajú v jednotlivých obciach mikroregiónu schvaľovania všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú potrebné pre registráciu sociálnej služby požičiavanie pomôcok.
„Po tom a po následnej registrácii očakávame, že požičovňa bude otvorená pre verejnosť začiatkom roku 2026. Podobná služba od septembra minulého roka funguje aj v mikroregióne Novohradské podzámčie, konkrétne v obci Halič,“ vysvetlila Čierna. Táto služba je súčasťou práce centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.
Čierna dodala, že v budove sú aktuálne voľné ešte dve triedy pre teoretické vyučovanie s prislúchajúcimi kabinetmi a jedna väčšia trieda - aula. V súčasnosti však nie je známy ďalší spôsob ich využitia.
Priestory, ktoré sú v súčasnosti v správe SOŠ v Žarnovici, prenajme BBSK za symbolické jedno euro Združeniu mikroregiónu Nová Baňa. Ich prenájom schválili krajskí poslanci na svojom novembrovom zasadnutí.
„Ide o jednu triedu pre teoretické vyučovanie a s ňou prepojený kabinet. Tie boli z dôvodu ekonomickej racionalizácie uvoľnené a od tohto školského roka sa nevyužívajú na vyučovanie,“ poznamenala Čierna s tým, že v súčasnosti sa s ich využitím na vzdelávacie účely nepočíta.
Využité tak budú pre požičovňu zdravotníckych pomôcok, ktorú bude prevádzkovať Združenie mikroregiónu Nová Baňa. Čierna dodala, že momentálne prebiehajú v jednotlivých obciach mikroregiónu schvaľovania všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú potrebné pre registráciu sociálnej služby požičiavanie pomôcok.
„Po tom a po následnej registrácii očakávame, že požičovňa bude otvorená pre verejnosť začiatkom roku 2026. Podobná služba od septembra minulého roka funguje aj v mikroregióne Novohradské podzámčie, konkrétne v obci Halič,“ vysvetlila Čierna. Táto služba je súčasťou práce centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.
Čierna dodala, že v budove sú aktuálne voľné ešte dve triedy pre teoretické vyučovanie s prislúchajúcimi kabinetmi a jedna väčšia trieda - aula. V súčasnosti však nie je známy ďalší spôsob ich využitia.