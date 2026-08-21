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V Novej Bani horela hospodárska budova

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Z horiacej budovy evakuovali hospodárske zvieratá.

Autor TASR
Nová Baňa 21. augusta (TASR) - V Novej Bani zamestnal hasičov v piatok v ranných hodinách požiar hospodárskej budovy na ulici Čierny Lúh. Operačné stredisko Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici informovalo, že po ich príchode na miesto udalosti bola strecha kompletne zasiahnutá požiarom.

Z horiacej budovy evakuovali hospodárske zvieratá. Na mieste zasahovalo 12 hasičov s piatimi kusmi techniky a tiež členovia dobrovoľných hasičských zborov mesta Nová Baňa a obce Hodruša-Hámre. Hasiči pri požiari s veľkosťou 20 krát desať metrov zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Pri udalosti sa podľa HaZZ nikto nezranil.
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