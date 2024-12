V Novej Bani menili cestovný poriadok, niektoré spoje zrušili

Nová Baňa 15. decembra (TASR) - Zmena cestovných poriadkov regionálnych autobusov Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorá vstúpila v nedeľu do platnosti, sa dotkne aj cestujúcej verejnosti v Novej Bani. Ako avizoval BBSK, na základe požiadavky mesta Nová Baňa došlo k redukcii vnútroobecných spojov.



V meste premávajú tri linky na štyroch trasách, ktoré zabezpečujú dopravu do častí Bukovina, Kútovci, Ilend a Kostivrch. "Prechodom vnútroobecných spojov pod Integrovaný dopravný systém (IDS) bolo požadované hradiť až 102.000 kilometrov ročne v sume približne 175.000 eur oproti rozpočtovaným 85.000 eur," uviedla na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva Ivana Cicko z novobanského mestského úradu.



Zároveň dodala, že po opakovaných rokovaniach s IDS a návrhoch mesta sa podarilo redukovať 48.000 kilometrov ročne, čo predstavuje udržateľné riešenie zachovania jednotlivých liniek vnútroobecných spojov v meste.



Zmena sa týka najmä spojov do Bukoviny. Po novom tam budú dostupnosť zabezpečovať prímestské spoje smerujúce do Malej a Veľkej Lehoty, pričom túto zachádzku bude platiť mesto Nová Baňa. Podľa primátora Branislava Jaďuďa to reálne neobmedzí dostupnosť, no výrazne to mestu ušetrí kilometre, ktoré hradí.



Cicko doplnila, že takmer bez zmien bude premávať linka do časti Kútovci. Úprava sa dotkla liniek do častí Kostivrch a Ilend, ktoré prešli redukciou kilometrov vzhľadom na ich dĺžku a množstvo cestujúcich.



Všetky zmeny podľa jej slov navrhli s ohľadom na potreby obyvateľov, najmä školopovinnú mládež, a tiež dlhodobú udržateľnosť jednotlivých liniek. Koordinovanou redukciou počtu kilometrov podľa Cicko dosiahli udržateľnú úroveň finančných prostriedkov z rozpočtu mesta, ktoré sú potrebné na úhradu vnútroobecných spojov pre nasledujúce roky.