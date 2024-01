V Novej Bani na budove materskej školy chcú pridať fotovoltické panely

Nová Baňa 26. januára (TASR) - Novobanská samospráva plánuje na budovu Materskej školy Nábrežná nainštalovať fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie. Finančné zdroje na tento účel chce získať z Environmentálneho fondu. Primátor Branislav Jaďuď pre TASR priblížil, že ide zhruba o 41.000 eur.



"Žiadosť sme podávali v poslednom kvartáli 2023. Z tohto zariadenia by mala vzniknúť taká výroba elektriny, ktorá zabezpečí maximálnu možnú úsporu spotreby, ktorú musíme platiť z vlastných zdrojov v tejto materskej škole," poznamenal. Samospráva podľa jeho slov aktuálne čaká na vyhodnotenie žiadosti. "Ide o prvý väčší projekt na fotovoltické zariadenie a veríme, že budeme úspešní," dodal Jaďuď.



V uplynulom období takéto panely inštalovalo mesto aj pri čistiarni odpadových vôd. Keďže samospráva nebola v tomto prípade úspešná so žiadosťami o dotácie, zariadenie však v menšom rozsahu, ako pôvodne plánovala, financovala z vlastných zdrojov.



Vo využívaní solárnej energie by chcela samospráva pokračovať aj pri ďalších mestských objektoch. Z vlastných zdrojov chcú podľa Jaďuďa takéto zariadenia inštalovať aj na miestnom dome smútku.



"Dom smútku sme mali v pláne riešiť z vlastných zdrojov už v roku 2023, ale v závere roka sme už nemali toľko disponibilných zdrojov, tak sme museli opustiť tento zámer, vrátime sa k nemu a budeme to riešiť z vlastných zdrojov, aby to postupovalo v skorom termíne," poznamenal s tým, že rozpočet na tento zámer nebude taký veľký.



Na väčšie investície, ktoré by si vyžiadala inštalácia panelov na iné mestské objekty, ako základná škola či mestský úrad, chce samospráva hľadať podporu v rámci výziev.