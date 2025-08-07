< sekcia Regióny
V Novej Bani vyčlenili prostriedky z rezervného fondu aj pre ZŠ
Ďalších 6000 eur získala škola v grantovom systéme obchodného reťazca a tieto prostriedky použijú na nákup dopravných značiek vrátane príslušenstva.
Autor TASR
Nová Baňa 7. augusta (TASR) - Použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta Nová Baňa na spolufinancovanie obnovy strechy historickej radnice aj realizáciu dopravného ihriska schválili novobanskí mestskí poslanci na svojom ostatnom mimoriadnom rokovaní. Zároveň schválili s tým súvisiacu štvrtú zmenu rozpočtu.
Poslanci vyčlenili 13.000 eur na povinné spolufinancovanie druhej etapy obnovy strechy historickej radnice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. „Dotácia vo výške 246.892 eur bude poskytnutá z Ministerstva kultúry SR z Programu obnov si svoj dom,“ priblížila na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva vedúca finančného oddelenia Mestského úradu v Novej Bani Mária Bakošová.
Ďalších 27.000 eur odsúhlasili poslanci pre Základnú školu Jána Zemana na realizáciu dopravného ihriska. Prostriedky budú použité podľa Bakošovej na realizáciu betónovej podkladovej plochy. Ďalších 6000 eur získala škola v grantovom systéme obchodného reťazca a tieto prostriedky použijú na nákup dopravných značiek vrátane príslušenstva.
Poslanci vyčlenili 13.000 eur na povinné spolufinancovanie druhej etapy obnovy strechy historickej radnice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. „Dotácia vo výške 246.892 eur bude poskytnutá z Ministerstva kultúry SR z Programu obnov si svoj dom,“ priblížila na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva vedúca finančného oddelenia Mestského úradu v Novej Bani Mária Bakošová.
Ďalších 27.000 eur odsúhlasili poslanci pre Základnú školu Jána Zemana na realizáciu dopravného ihriska. Prostriedky budú použité podľa Bakošovej na realizáciu betónovej podkladovej plochy. Ďalších 6000 eur získala škola v grantovom systéme obchodného reťazca a tieto prostriedky použijú na nákup dopravných značiek vrátane príslušenstva.