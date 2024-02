V Novej Bani výstava Esemes otvorí cyklus podujatí žiakov ZUŠ

Nová Baňa 9. februára (TASR) - V Pohronskom múzeu v Novej Bani v piatok sprístupnia výstavu akvarelov akademickej maliarky Márie Vojčiakovej s názvom Esemes. Jej akvarely rôznych formátov od abstraktných až po konkrétne odprezentujú podľa kurátorky výstavy Michaly Lenčovej dlhoročné skúsenosti a originálne prístupy v technike akvarelu.



"V roku 2010 to ocenila 2. miestom aj porota Trienále akvarelu, ktoré organizujú Novohradské múzeum a galéria v Lučenci. Autorka často premieňa okolitý svet do abstraktných a poloabstraktných foriem a naopak, akvarelové škvrny na časti reality," uviedla v tejto súvislosti Lenčová.



Dodala, že výber obrazov je zameraný najmä na figurálne motívy v pohybe, ktoré sú zachytené v rýchlom slede spontánnych akvarelových škvŕn.



Vojčiaková študovala v Banskej Štiavnici odbor konzervovania a reštaurovania tlače, papiera a knižnej väzby a maľbu klasických disciplín na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Žije a tvorí v Novej Bani.



Výstava Esemes oficiálne otvorí cyklus výstav, workshopov, prednášok profesionálnych výtvarníkov - bývalých a súčasných absolventov a žiakov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Nová Baňa v Pohronskom múzeu a v priestoroch ZUŠ Nová Baňa, ktoré sa budú konať od 9. februára do 8. septembra pri príležitosti 60 rokov existencie výtvarného odboru tejto ZUŠ.



Vernisáž sa uskutoční o 18.00 h, výstava Esemes potrvá do 3. marca.