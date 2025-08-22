< sekcia Regióny
V Novej Bani začali s rekonštrukciou budovy kina Vatra
V rámci obnovy preto zateplia obvodový plášť budovy, vymenia okenné otvory a dvere.
Autor TASR
Nová Baňa 22. augusta (TASR) - V Novej Bani začali s prácami na komplexnej obnove budovy kina Vatra. Rekonštrukcia v hodnote približne 900.000 eur by mala byť podľa manažérky projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenky Šubovej hotová v júni budúceho roka.
„Stavenisko sme odovzdávali koncom júla, doba na zrealizovanie tejto stavby je 11 mesiacov,“ priblížila s tým, že projekt je zameraný najmä na zvýšenie energetickej efektívnosti budovy.
V rámci obnovy preto zateplia obvodový plášť budovy, vymenia okenné otvory a dvere. Budova tiež dostane novú strešnú krytinu a fotovoltické panely. Práce budú prebiehať aj v interiéri, kde vybudujú bezbariérový vstup do sály a sociálne zariadenia pre imobilných.
Keďže objekt je využívaný najmä na konanie rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí, počas rekonštrukcie budú presunuté do sály centra voľného času či exteriéru.
