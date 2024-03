V Novej Bani začali s vypúšťaním Tajchu, ktorý čaká rekonštrukcia

Nová Baňa 19. marca (TASR) - V Novej Bani začali s opätovným vypúšťaním vodnej nádrže (VN) Tajch, ktorú čaká rekonštrucia. "S jarným obdobím sme začali opäť znižovať hladinu vody, čo sa nám na jeseň roku 2023 vplyvom počasia nepodarilo," uviedla pre TASR manažérka projektov, komunikácie a propagácie novobanského mestského úradu Lenka Šubová.



Od začiatku marca podľa jej slov začali s aktiváciou gravitačných násosiek, a tak znižovať hladinu VN. "Podľa našich očakávaní sa podarilo v dostatočne krátkom čase znížiť hladinu. Aktuálne je tam hladina vody na jeden a pol metra, plus usadeniny sedimentu, ktoré sa odhadujú na množstvo jeden až jeden a pol metra," priblížila Šubová s tým, že vodu pomáhajú odčerpávať aj vysokovýkonné čerpadlá.



Nasledovať bude podľa jej slov hromadný výlov rýb, ktorý je naplánovaný počas nastávajúceho víkendu a odstránenie bahna. Cieľom rekonštrukcie je sfunkčnenie výpustného a výustného systému. "Podľa projektovej dokumentácie by sa mal celý systém zrepasovať, a teda vymeniť, zaviesť tam nejaké technologické riešenie, ktoré po oprave prispeje k tomu, aby boli ventily funkčné. Nemalo by už prísť k tomu, že nevieme s nimi manipulovať, ako to bolo teraz," ozrejmila Šubová s tým, že v súčasnosti už nevedeli v nádrži regulovať hladinu vody.



Mesto je podľa jej slov aktuálne v štádiu podpisu zmluvy s víťazom verejného obstarávania na zhotovenie rekonštrukcie, po ňom bude nasledovať odovzdanie staveniska. Rekonštrukcia Tajchu by mala trvať dva roky, samospráva sa bude aj so zhotoviteľom podľa Šubovej snažiť ukončiť opravu čím skôr.



Novobanský Tajch vybudoval v roku 1794 banský inžinier Johan Lill ako zásobáreň vody na pohon banských zariadení. Nádrž komplexne zrekonštruovali v rokoch 1996 - 1997, keď obnovili výpustný a výustný systém. Spevnili vtedy aj hrádzu a opravili i brehy, vstup do jazera, vrátane bezpečnostného prepadu a odtokového kanála.