V Novej Cvernovke sa bude konať desiaty Deň otvorených ateliérov
Sprievodný program doplnia viaceré koncerty, chýbať nebudú ani diskusie, workshopy či program pre deti.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Nová Cvernovka, kultúrne a kreatívne centrum v bratislavskom Novom Meste, pozýva na tradičný, v poradí desiaty Deň otvorených ateliérov. Konať sa bude 1. mája v priestoroch tvorivého kampusu na Račianskej ulici. Svoje dvere otvorí opäť niekoľko desiatok ateliérov, v ktorých pôsobia umelci, dizajnéri či architekti. TASR o tom informovali z Novej Cvernovky.
„Návštevníci môžu spoznať aj cvernovkárske komunitné projekty, ako komunitná garáž, sauna, záhrada, kurín, kompost či rastlináreň. Medzi novinkami sú aj ateliéry nových nájomníkov, ktorí sú v Novej Cvernovke, vrátane škôlky, rehabilitačnej kliniky pre zvieratá a množstva dizajnérov a kreatívcov,“ približujú organizátori.
Podujatie sa uskutoční v celom kampuse, teda v budove školy aj internátu, rovnako tak v parku pod Palmou, kde sa bude odohrávať časť programu. V rámci spolupráce opäť brány otvorí aj susedný areál Palma.
Podujatie nadväzuje na tradíciu zo starej Cvernovky na Páričkovej ulici, kde sa umelecká komunita rozhodla osláviť Sviatok práce tým, že sprístupní svoje ateliéry verejnosti a predstaví svoju tvorbu.
