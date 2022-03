V novej kreatívnej dielni v Humennom sú vítané aj deti z Ukrajiny

Humenné 31. marca (TASR) – Dosiaľ nevyužívanú miestnosť v priestoroch komunitnej platformy Nerv v Humennom premenili v uplynulých dňoch na detskú kreatívnu dielňu. Vzhľadom na aktuálne udalosti na Ukrajine a s nimi spojenom pobyte viacerých ukrajinských rodín v meste by v nej na nedeľňajších stretnutiach radi privítali aj deti z Ukrajiny, povedala pre TASR dramaturgička platformy Jana Bercelová.



"Myslím si, že to bude skvelý priestor na integráciu, komunikáciu, možno prekonanie nejakých bariér. Verím, že prídeme na to, že spolu vieme komunikovať, aj keď neovládame ukrajinský jazyk," priblížila myšlienku zapojenia ukrajinských detí do komunitných aktivít. Podľa Bercelovej by rovesnícke stretnutia pri tvorivých dielňach mohli mať pre deti odídencov aj pozitívny psychologický faktor. "Budú sa sa môcť zapojiť do aktivít, na ktoré boli možno doma zvyknuté, a teraz na to nemajú priestor," podotkla. Nová detská dielňa ponúka ukrajinským deťom i knižnicu.



Na nedeľňajších podujatiach sú vítaní aj rodičia ukrajinských detí. "Je to priestor na vytvorenie svojpomocnej siete Ukrajincov žijúcich v meste. A ak už nie ich 'stretávacím' miestom, tak aspoň miestom, kde si budú vedieť oddýchnuť," doplnila dramaturgička s tým, že prichádzajúce teplejšie počasie dá priestor aj stretnutiam v komunitnej záhrade.



Prvý workshop sa uskutoční v nedeľu 3. apríla v čase od 14.00 do 17.00 h. Deti do piatich rokov by naň mali prísť v sprievode aspoň jedného rodiča. "Úvodný workshop bude zoznamovací, neskôr ich plánujeme zamerať buď na rôzne techniky, alebo témy," dodala Bercelová s tým, že v prípade záujmu vytvorí platforma pre ukrajinské deti aj ďalšie termíny stretnutí.