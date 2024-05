V Novej Sedlici dostal domov pre seniorov fotovoltické zariadenie

Nová Sedlica 7. mája (TASR) - Spoločnosť Východoslovenská energetika (VSE) darovala technológiu poháňanú slnečnými lúčmi zariadeniu pre seniorov v najvýchodnejšej obci na Slovensku. Domov v Poloninách v Novej Sedlici získal nové fotovoltické zariadenie. Ako TASR informovala hovorkyňa VSE Katarína Šulíková, do prevádzky ho odovzdali v utorok za prítomnosti zástupcov samosprávy.



Domov v Poloninách využíva elektrickú energiu predovšetkým na svietenie, ohrev vody, vykurovanie a jeho ročná spotreba je približne 95 MWh. Podľa jeho riaditeľky Jitky Franduličovej získali významnú investíciu. "Od oslovenia spoločnosťou do termínu inštalácie prešlo osem týždňov. VSE dodala komplexné riešenie a my sa tešíme, že budeme sebestačnejší pri výrobe elektrickej energie, čo prinesie praktický úžitok vo forme úspory finančných prostriedkov," dodala. Kapacita špecializovaného zariadenia, ktoré poskytuje sociálne služby s celoročnou pobytovou formou, je osem prijímateľov sociálnej služby a domov sociálnej služby má kapacitu sedem prijímateľov.



Poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Ján Holinka na slávnostnom odovzdávaní zariadenia do užívania vyzdvihol, že budova sa tak zaradila medzi objekty, ktoré pomáhajú regiónu napĺňať ciele v oblasti ochrany životného prostredia. "Podporujeme každú iniciatívu, ktorá prináša znižovanie spotreby elektrickej energie z tradičných zdrojov a ktorá prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy," uviedol s tým, že aktuálne sa v regióne realizuje aj niekoľko projektov na školách a PSK uvažuje s inštaláciou fotovoltiky aj v sídle PSK v Prešove.



Myšlienka pomoci domovu vznikla v rámci aktuálnej marketingovej kampane VSE s názvom Východniari východniarom, zameranej na propagáciu ponuky fotovoltických riešení. "Naším darom pomôžeme zariadeniu byť udržateľnejším, vyrábať vlastnú elektrinu zo slnka a šetriť tak prírodu i financie," zdôraznil riaditeľ divízie marketing a digitálne služby VSE Marek Tomeš.