< sekcia Regióny
V Novej Sedlici otvorili areál environmentálnej výchovy
Areál zahŕňa infocentrum v zrekonštruovanom kultúrnom dome, kde návštevníci získajú informácie o okolí, prírode a ochrane životného prostredia.
Autor TASR
Nová Sedlica 6. septembra (TASR) - V Novej Sedlici v okrese Snina otvorili v sobotu areál environmentálnej výchovy. Obec sa podľa starostu Vasiľa Diniča nachádza priamo v Národnom parku Poloniny. Svojou polohou tak má ideálne predpoklady stať sa vzdelávacou destináciou, kde budú môcť návštevníci spoznávať prírodu a naučiť sa, ako ju chrániť. Projekt obec financovala z plánu obnovy a získala naň 1,7 milióna eur s DPH.
„Nová Sedlica je vstupnou bránou do Národného parku Poloniny, a preto sme sa rozhodli tento potenciál naplno využiť. Vybudovanie areálu nám pomôže nielen zvýšiť návštevnosť v regióne, ale aj prispieť k environmentálnemu vzdelávaniu, ktoré bude prínosom pre školy a širokú verejnosť,“ povedal Dinič.
Areál zahŕňa infocentrum v zrekonštruovanom kultúrnom dome, kde návštevníci získajú informácie o okolí, prírode a ochrane životného prostredia. Budova zároveň slúži ako multifunkčný priestor na organizovanie vzdelávacích a kultúrnych podujatí.
Návštevnícke centrum pokračuje vonkajším areálom, ktorý pozostáva z detských herných prvkov, náučného chodníka či menšieho amfiteátra. Súčasťou projektu je i oceľová lávka cez rieku Zboj.
Obec si v rámci otvorenia areálu pripravila program, ktorého súčasťou bolo vystúpenie folklórnych súborov, hudobníkov, hry a súťaže pre deti, premietanie filmov v infocentre, ako aj komentované prehliadky areálu.
„Nová Sedlica je vstupnou bránou do Národného parku Poloniny, a preto sme sa rozhodli tento potenciál naplno využiť. Vybudovanie areálu nám pomôže nielen zvýšiť návštevnosť v regióne, ale aj prispieť k environmentálnemu vzdelávaniu, ktoré bude prínosom pre školy a širokú verejnosť,“ povedal Dinič.
Areál zahŕňa infocentrum v zrekonštruovanom kultúrnom dome, kde návštevníci získajú informácie o okolí, prírode a ochrane životného prostredia. Budova zároveň slúži ako multifunkčný priestor na organizovanie vzdelávacích a kultúrnych podujatí.
Návštevnícke centrum pokračuje vonkajším areálom, ktorý pozostáva z detských herných prvkov, náučného chodníka či menšieho amfiteátra. Súčasťou projektu je i oceľová lávka cez rieku Zboj.
Obec si v rámci otvorenia areálu pripravila program, ktorého súčasťou bolo vystúpenie folklórnych súborov, hudobníkov, hry a súťaže pre deti, premietanie filmov v infocentre, ako aj komentované prehliadky areálu.