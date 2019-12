Nová tržnica vo Fiľakove ponúkne okrem predajní aj miesto na podujatia

Fiľakovo 13. decembra (TASR) – Dovedna 32 predajných miest a päť obchodných jednotiek vzniklo v budove novej tržnice vo Fiľakove, ktorú v piatok samospráva oficiálne odovzdala do užívania. Celkové náklady na jej výstavbu boli zhruba 816.000 eur, pričom 180.000 eur mesto získalo z Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec, zvyšok financovalo z rozpočtu a úverových zdrojov.



„Budova je navrhnutá, my tomu hovoríme, že v malomestskom priemyselnom štýle – tehly, krásne kovové konštrukcie. Pripomína to aj históriu miestnej továrne – smaltovne. Myslím si, že sa podarilo celkom esteticky skĺbiť modernu aj sentiment po starých zlatých časoch,“ uviedol primátor Fiľakova Attila Agócs.



Pred odovzdaním tržnice slúžilo na tento druh predaja priestranstvo Trhovej ulice, z ktorej bola trvalo vylúčená premávka a boli tam umiestnené staršie kovové stánky. „Od budúceho roka do nej pravdepodobne budeme znova púšťať dopravu. Ulicu zjednosmerníme a vytvoríme tam parkovanie pre niekoľko automobilov,“ načrtol Agócs, podľa ktorého vďaka tomu trochu odbremenia parkoviská v centre mesta a zároveň vytvoria možnosť parkovania pri samotnom trhovisku.







Ako primátor ďalej povedal, v tržnici by sa mali predávať aj regionálne produkty z Novohradu a Gemera. „Mesto si nechá pre seba jednu predajňu, ktorá bude slúžiť na tento účel. Už sme začali rokovania s dodávateľmi, budeme chcieť napríklad mäsovýrobky, ovocné šťavy, syry a rôzne iné produkty,“ konkretizoval Agócs.



Tržnica však podľa neho bude slúžiť aj na rôzne mestské akcie a kultúrne podujatia. Prvým je Fiľakovský vianočný jarmok, ktorý sa v tržnici uskutočnil už pri jej otvorení.