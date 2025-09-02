< sekcia Regióny
V Novohrade si pripomenú štyri osobnosti literárneho života
Spomienka sa bude konať v Lučenci a ďalších štyroch obciach.
Autor TASR
Lučenec 2. septembra (TASR) - V regióne Novohrad sa vo štvrtok (4. 9.) uskutoční kultúrno-spomienkové podujatie, ktorého cieľom je pripomenúť si štyri významné osobnosti literárneho a kultúrneho života regiónu pri príležitosti ich jubileí. Spomienka sa bude konať v Lučenci a ďalších štyroch obciach. TASR o tom informovala hovorkyňa Matice Slovenskej Laura Hancová.
Podujatie s názvom Po stopách jubilantov Novohradu má za cieľ pripomenúť verejnosti štyroch významných jubilantov z regiónu. Organizátori a verejnosť si uctia Daniela Maróthyho pri príležitosti 200. výročí narodenia, Kolomana Banšella pri 175. výročí narodenia, Júliusa Bodnára pri 155. výročí narodenia a 80. výročí úmrtia a Elenu Maróthy-Šoltésovú pri 170. výročí narodenia.
Program podujatia sa začne vo štvrtok o 8.30 h stretnutím pri pamätnej tabuli Eleny Maróthy-Šoltésovej v Lučenci, odkiaľ sa účastníci presunú k hrobu Kolomana Banšella na miestnom cintoríne. „Nasledovať bude návšteva obce Mašková pri pamätnej tabuli Daniela Maróthyho. Ďalšou zastávkou bude obec Ľuboreč, kde sa uskutoční návšteva pamätnej izby, kostola i hrobu Daniela Maróthyho a zároveň položenie vencov k pamätným tabuliam D. Maróthyho a E. M. Šoltésovej,“ priblížili organizátori.
V popoludňajších hodinách bude nasledovať pietna spomienka pri pamätnej tabuli Júliusa Bodnára v obci Uderiná. Podujatie ukončí návšteva obce Točnica, kde sa uskutoční premietanie filmu o živote a diele Kolomana Banšella.
Podujatie Po stopách jubilantov Novohradu organizuje Matica Slovenská spolu s Novohradským osvetovým strediskom, oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a samosprávami. Organizátori na podujatie pozývajú aj širokú verejnosť, aby si obyvatelia regiónu pripomenuli dôležité miesto svojich rodákov v kultúrnych dejinách Slovenska.
