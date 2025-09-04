< sekcia Regióny
V Novohrade si spomínajú na osobnosti literárneho a kultúrneho života
V Lučenci a v jeho okolitých obciach sa vo štvrtok koná kultúrno-spomienkové podujatie Po stopách jubilantov Novohradu.
Autor TASR
Lučenec 4. septembra (TASR) - V Lučenci a v jeho okolitých obciach sa vo štvrtok koná kultúrno-spomienkové podujatie Po stopách jubilantov Novohradu. Jeho cieľom je pripomenúť si významné osobnosti literárneho a kultúrneho života regiónu pri príležitosti ich jubileí. TASR o tom informoval tajomník Matice slovenskej Peter Schvantner.
Ako uviedol, podujatie pripomína Daniela Maróthyho, Kolomana Banšella, Júliusa Bodnára a Elenu Maróthy-Šoltésovú. Program sa podľa jeho slov začal stretnutím pri pamätnej tabuli Eleny Maróthy-Šoltésovej v Lučenci, odkiaľ sa účastníci presunuli k hrobu Kolomana Banšella na miestnom cintoríne. Nasledovala návšteva obce Mašková pri pamätnej tabuli Maróthyho spojená s kultúrnym programom a divadelnou scénkou s názvom Novohradské nebo v podaní divadelného súboru Timrava z Lučenca.
Podujatie pokračovalo zastávkou v obci Ľuboreč, kde účastníci navštívili pamätnú izbu, kostol a hrob Daniela Maróthyho a zároveň položili vence k pamätným tabuliam Maróthyho a Eleny Maróthy-Šoltésovej. Program obohatilo vystúpenie folklórneho súboru Ipeľ.
V popoludňajších hodinách bude podľa Schvantnera program pokračovať pietnou spomienkou pri pamätnej tabuli Júliusa Bodnára v obci Uderiná. „Napokon sa účastníci presunú do obce Točnica, kde sa uskutoční premietanie filmu o živote a diele Kolomana Banšella spolu s občerstvením,“ dodal Schvantner s tým, že podujatie sa končí návratom do Lučenca.
Podujatie organizuje Matica slovenská v spolupráci s mestom Lučenec, Novohradským osvetovým strediskom, Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie a obcami Mašková, Ľuboreč, Lovinobaňa časť Uderiná a Točnica.
