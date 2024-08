V Novohrade si výročie SNP pripomenú výstavou techniky

Lučenec 20. augusta (TASR) - Bojové ukážky, výstava vojenskej techniky, vypravenie partizánskeho vlaku i kultúrno-spoločenský program bude súčasťou osláv 80. výročia SNP v Novohrade. Regionálne oslavy sa uskutočnia v septembri a konať sa budú v Lučenci, Lovinobani i Budinej. TASR o tom informoval Ján Šnúrik z Novohradského osvetového strediska (NOS), ktoré podujatie organizuje.



Víkendové podujatie s názvom SNP v Novohrade sa bude konať od 6. do 8. septembra a do regiónu prinesie množstvo sprievodných programov. "Cieľom nášho spoločného podujatia je pripomenúť obyvateľom enormný historický význam SNP nielen pre Slovensko, ale aj pre záverečný priebeh celej druhej svetovej vojny. Zároveň chceme poukázať aj na fakt, že región Novohrad nestál bokom, ale aktívne sa do SNP zapojil," uviedol riaditeľ NOS Stanislav Spišiak.



Prvý deň osláv odštartuje v kine Apollo v Lučenci programom Spoznávame dejiny určeným pre žiakov stredných škôl a programom pre verejnosť s názvom Novohrad nestál bokom. V interiéri kina predstavia aj statickú výstavu techniky, výzbroje a výstroje slovenskej armády v rokoch 1939 až 1945, v exteriéri kina zas bude prezentovaná ťažká vojenská technika.



V sobotu 7. septembra budú regionálne oslavy SNP pokračovať vypravením partizánskeho vlaku z lučeneckej železničnej stanice do Lovinobane, kde sa uskutoční slávnostné kladenie vencov. Konať sa v obci budú aj bojové ukážky podľa historických udalostí, ktoré sa uskutočnia v areáli starého futbalového ihriska. Večerný program bude patriť koncertu partizánskych pesničiek pri povstaleckej vatre v Budinej.



"Program tretieho dňa pokračuje výletom nielen pre amatérskych cyklistov, ale aj peších milovníkov turistiky Povstaleckým cyklobusom do obce Budiná. Pri Pamätníku SNP je naplánovaný pietny akt kladenia vencov a program pod názvom Lapali ta na Budinej partizánov s bojovou rekonštrukciou historických udalostí v obci Budiná z 24. januára 1945," priblížili organizátori podujatia.