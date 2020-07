V Novom Meste komplikujú niektorí vodiči značenie parkovacích miest

Bratislava 23. júla (TASR) – Bratislavské Nové Mesto pokračuje v prípravách na spustenie pilotnej zóny rezidentského parkovania v okolí Tehelného poľa, ktorá ma začať platiť od októbra. Maľovanie vodorovného dopravného značenia však komplikujú majitelia áut, ktorí nerešpektujú krátkodobý zákaz parkovania v čase vyznačovania parkovacích miest. Mestská časť ich vyzýva, aby práce nesťažovali.



"Chceme požiadať všetkých majiteľov vozidiel, aby pristupovali zodpovedne k zákazu parkovania v čase, kedy vyznačujeme na uliciach pilotného projektu vodorovné dopravné značenie. Nerešpektovanie zákazu nám iba komplikuje robotu a celý proces maľovania čiar sa tak zbytočne predlžuje," konštatuje riaditeľ EKO-podniku VPS Vladimír Mikuš.



Poukazuje na to, že ide len o krátkodobý zákaz parkovania, a to v čase od 7.00 do 15.00 h. Ak majitelia áut tento zákaz v daný deň nerešpektujú, pracovníci EKO-podniku sa tak musia na predmetné ulice vrátiť v iné dni, aby chýbajúce vodorovné značenia domaľovali. Problém mali napríklad na Hlučínskej ulici, kde viacero parkujúcich áut znemožnilo vyznačiť všetky naplánované parkovacie miesta. "Napriek tomu, že informácia o zákaze parkovania tu bola vyvesená ako zvyčajne vopred," zdôrazňuje samospráva na webovej stránke.



Pilotnú zónu rezidentského parkovania v okolí Tehelného poľa spustí mestská časť 1. októbra. V praxi by mal systém fungovať tak, že počas dňa bude možné v zóne parkovať bez obmedzení, avšak v čase od 18.00 h do 8.00 h nasledujúceho dňa budú mať oprávnenie zaparkovať v zóne len držitelia rezidentských, návštevníckych, bonusových a abonentských parkovacích kariet. Pre niektoré prípady budú platiť zľavy.



Mestská časť zároveň upozorňuje na to, že spustením rezidenčného parkovania prestanú platiť staré vyhradené parkovacie miesta a nebudú vydávané nové. Občania so ZŤP budú môcť parkovať za rovnakých podmienok naďalej. Parkovanie bude možné len na vyhradených parkovacích miestach, nie na chodníkoch. Poplatok za parkovanie bude možné uhradiť prostredníctvom mobilnej aplikácie či SMS.



Miestne zastupiteľstvo schválilo pôvodné všeobecné záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel v decembri 2019. Ide o základný dokument, ktorý určuje základné pravidlá pre rezidenčné parkovanie zvýhodňujúce miestnych obyvateľov. Pôvodne malo nariadenie začať platiť od 1. mája, spustenie pilotného projektu však musela mestská časť pre pandémiu nového koronavírusu posunúť.