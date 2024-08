V Novom Meste nad Váhom postavia novú fontánu

Nové Mesto nad Váhom 5. augusta (TASR) - Možnosť relaxu a osvieženia má priniesť nová fontána na sídlisku Hájovky v Novom Meste nad Váhom. Radnica ju chce postaviť do 30 dní. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.



Fontánu bude tvoriť šesť dýz so svetlom, dve dýzy typu jumping jet a v strede jedna hmlová. Je navrhnutá ako dynamická fontána a hlavný prvok bude tvoriť pochôdzna časť rozdelená do troch okruhov. Voči silným výkyvom vetra bude fontána vybavená veterným senzorom, ktorý ju vypne.



"Vstupovať do fontány bude možné z celého jej obvodu. Po obvode si budú občania môcť bezpečne v suchu posedieť na lavičkách. Voda bude upravená na úroveň bazénovej kvality vody, bude zdravotne neškodná," informuje radnica.



Podobne ako všetky fontány v meste ju budú denne kontrolovať a udržiavať technické služby. Spúšťať ju budú od 10.00 h, farebné podsvietenie sa zapne pod západe slnka a do suchého režimu sa prepne o 21.30 h.