V Novom Meste nad Váhom pribudnú nabíjacie stanice pre elektromobily
Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 17. novembra (TASR) - V Novom Meste nad Váhom pribudne sedem nových nabíjacích staníc pre elektromobily. Radnica ich vybuduje s finančnou podporou z Plánu obnovy a odolnosti. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.
Cieľom projektu je vybudovať modernú sieť nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá, ktorá podporí ekologické formy dopravy, zníži uhlíkovú stopu a prispeje k lepšej dostupnosti služieb pre obyvateľov i návštevníkov mesta.
Pri zimnom štadióne pribudne rýchlonabíjacia stanica, ďalších šesť nabíjacích bodov na priebežné nabíjanie počas dňa vznikne na Jánošíkovej, Benkovej, Tematínskej a Dibrovovej ulici, na Ulici Dr. Markoviča a na mestskom parkovisku pri Mestskom bytovom podniku.
Projekt budú realizovať s podporou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ako vykonávateľa v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Mesto naň získalo viac ako 107.000 eur.
