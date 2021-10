V Novom Meste doteraz funguje špeciálna linka pomoci seniorom

Bratislava 18. októbra (TASR) – Seniori v bratislavskom Novom Meste môžu naďalej využívať v prípade potreby špeciálnu telefonickú linku pomoci. Mestská časť ju zriadila po vypuknutí pandémie nového koronavírusu, keď mali obyvatelia nedostatok informácií, seniori sa na ňu však môžu obrátiť aj v prípade otázok z oblasti sociálnej pomoci. Starším občanom to pripomína miestna samospráva.



"Doba stále prináša nové otázky, nielen o pandémii, ale napríklad aj v oblasti sociálnej pomoci a podobne. Aj preto služby špeciálnej telefonickej linky pomoci, ktorú v prípade potreby môžu využívať seniori, ponúkame aj ďalej," podotýka starosta Nového Mesta Rudolf Kusý.



Linku má na starosti sociálne oddelenie miestneho úradu. O pomoc, vysvetlenie či potrebnú informáciu môžu seniori požiadať na telefónnych číslach 0904 031 417 alebo 0905 287 683. Linka je im k dispozícii počas pracovných dní, v pondelok a stredu od 8.00 do 17.00 h, v utorok a štvrtok do 14.30 h a v piatok do 12.00 h.