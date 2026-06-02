V Novom Meste poklepali základný kameň projektu PARQ Zátišie
V prvej etape projektu majú vzniknúť dve budovy, jedna rezidenčná a jedna administratívna.
Autor TASR
Bratislava 2. júna (TASR) - V okolí jazera Kuchajda v bratislavskom Novom Meste poklepali v utorok základný kameň polyfunkčného projektu PARQ Zátišie. Súčasťou jeho výstavby sú aj vyvolané investície developera, spoločnosti Atrios, pre mestskú časť. Ide o predĺženie Tomášikovej ulice, rekonštrukciu križovatky Tomášikova - Vajnorská a nový Ekopodnik. So stavebnými prácami na projekte sa začalo už vlani.
„Poklepanie základového kameňa je pre nás veľkým míľnikom po viac ako desaťročnej práci. Dostávame sa do fázy, keď začína byť vidno celá práca, ktorú sme vykonali. Začínajú byť viditeľné výsledky a obyvatelia sa môžu tešiť hlavne na to, že skvalitníme verejné priestory,“ skonštatoval Matej Jelínek zo spoločnosti.
V prvej etape projektu majú vzniknúť dve budovy, jedna rezidenčná a jedna administratívna. Vybudovaných má byť viac ako 250 bytových a komerčných jednotiek, z toho 170 na bývanie. Súčasťou projektu majú byť tiež priestory pre obchod a služby. Dominantou projektu má byť 60-metrová rezidenčná veža, rezidenčná budova má mať 17 nadzemných podlaží.
Vybudovaný má byť tiež park s rozlohou takmer 5000 metrov štvorcových, dôjsť má tiež k predĺženiu Tomášikovej ulice, ktorá má v budúcnosti vyústiť na Račiansku ulicu. Rekonštrukciu prejde i križovatka Vajnorská - Tomášikova. Pribudnúť majú taktiež nové chodníky a cyklotrasy či priechody pre chodcov a cyklistov. S drobnými úpravami sa už podľa developera začalo, väčšie by mali prebiehať v lete. Deklaruje, že výstavba bude koncipovaná tak, aby čo najmenej zasiahla do dopravy, dopravné obmedzenia tak majú byť najmä počas letných prázdnin. Ukončenie rekonštrukcie križovatky je plánované do konca roka.
