V Novom Meste pokračuje registrácia rezidentov, posilnia sa kontroly

Bratislava 20. januára (TASR) – Bratislavské Nové Mesto pokračuje v naštartovaní regulovaného parkovania v lokalite Tehelné pole. Registrácia rezidentov tak pokračuje aj v januári, avšak výhradne online formou prostredníctvom webovej stránky mestskej časti. Dôvodom je aktuálna pandemická situácia v súvislosti s novým koronavírusom a s tým spojený zákaz vychádzania. Samospráva zároveň upozorňuje na sprísnenie kontrol dodržiavania platných pravidiel.skonštatoval zástupca starostu Nového Mesta Stanislav Winkler. Mestská časť pritom apeluje na tých, ktorí majú prístup k internetu, aby svojom blízkym pomohli s online registráciou.Rezidenti majú nárok na tri karty na jeden byt, jej cena je od 39 eur do 500 eur. Požiadať môžu zdarma aj o tzv. návštevnícku kartu, ktorá umožní parkovať návštevám v tejto zóne bez poplatkov 100 hodín ročne. Ak rezidenti nemajú auto, a teda ani rezidentskú kartu, budú mať nárok na 150-hodinovú bezplatnú návštevnícku kartu.Návštevníci-nerezidenti, ktorí do mestskej časti prichádzajú autom za prácou, k lekárovi či na športové alebo kultúrne podujatie, môžu v zóne parkovať len v čase od 8.00 do 18.00 h, pričom za hodinu zaplatia 1,50 eura. Parkovací lístok si kúpia prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo SMS správy. Podnikatelia, ktorí majú v pilotnej zóne sídlo firmy, si môžu za 1500 eur zakúpiť ročnú abonentskú kartu.Súčasťou systému regulovaného parkovania je aj kontrola dodržiavania pravidiel. Po decembrovom prechodnom období bez sankcií už bratislavská mestská polícia začala tento rok s udeľovaním pokút za priestupky. Týka sa rovnako rezidentov bez rezidentskej karty, ako aj návštevníkov, ktorí v zóne parkovali bez úhrady poplatku.poznamenal Peter Pleva z bratislavskej mestskej polície. V najbližšom období by mali byť policajné hliadky v zóne posilnené, do kontrolnej činnosti sa zapoja aj zástupcovia mestskej časti.Pilotný projekt rezidentského parkovania spustila mestská časť vlani v decembri. Bližšie informácie o projekte sú zverejnené na webovej stránke www.parkovanie.banm.sk . Prípadné otázky môžu občania posielať na e-mailovú adresu parkovanie@banm.sk.Pilotný projekt sa stane sa súčasťou celomestskej parkovacej politiky, ktorú hlavné mesto plánuje spustiť tento rok v októbri.