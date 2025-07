V novom projekte sa chce prešovský kraj zamerať na rozvoj inovácií

Prešov 23. júla (TASR) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) má ambíciu podporovať sociálne inovácie a rozvíjať inovačné ekosystémy na svojom území cez projekt To sa dá. Spolu s partnermi sa v ňom chce sústrediť najmä na rovnosť prístupu a príležitostí znevýhodnených skupín obyvateľstva. Projekt plánuje financovať zo zdrojov rezortu práce cez Program Slovensko, pričom jeho rozpočet pre krajskú samosprávu predstavuje 325.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Ako povedala, PSK má v projekte spolupracovať s tromi ďalšími partnermi z univerzitného, podnikateľského a občianskeho sektora v rámci spoločného konzorcia, pre ktorý je rozpočet projektu na úrovni 1,3 milióna eur. Pre jedného partnera, a teda aj pre PSK, predstavuje sumu 325.000 eur. Kraj sa na projekte podieľa päťpercentným spolufinancovaním, čo je 16.250 eur.



Spoločné konzorcium v projekte má konkrétne tvoriť s Prešovskou univerzitou, Prešovskou regionálnou komorou v rámci Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a s cirkevnou organizáciou Gréckokatolícka rómska misia, s ktorými bude pripravovať aj odborné workshopy.



„Projekt prešovskej krajskej samosprávy pritom cieli na konkrétne oblasti, ktorými sú zlepšenie prístupu k zamestnanosti a aktivačným opatreniam, podpora rovného prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu či odbornej príprave najmä pre znevýhodnené skupiny a tiež rovnosť príležitostí,“ povedala Jeleňová.



PSK to chce dosiahnuť cez vytváranie sieťovacích a znalostných platforiem a budovaním kapacít pre aktérov v rámci ekosystémov sociálnych inovácií. Novým projektom zároveň nadviaže na aktivity platformy Quo vadis, Romale?, ktorú zriadil v roku 2022. Trvanie projektu je stanovené na 36 mesiacov, prebiehať by mal od januára 2026 do decembra 2028.