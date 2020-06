V novom rozáriu v Dolnej Krupej majú odrody 100 rokov starých ruží

Dolná Krupá 18. júna (TASR) – Historické ruže, ktoré rástli v Dolnej Krupej pri Trnave už pred vyše 100 rokmi, sa stali súčasťou novovznikajúceho rozária. Ružovým sadom chcú nadviazať na tradíciu založenú grófkou a pestovateľkou Máriou Henrietou Chotekovou. Na jar tohto roku vysadili prvých tisíc kusov týchto kvetov. Informoval o tom Stanislav Petráš z miestneho občianskeho združenia Korompa.



Mária Henrieta, nazývaná aj Ružová grófka, preslávila Dolnú Krupú na začiatku 20. storočia najväčším rozáriom v Európe, kde mala 6000 výpestkov ruží rozmanitých druhov. Po vojne však jej dielo úplne zaniklo. V súčasnosti, vďaka zanieteniu manželov Kudláčovcov, vzniká v susedstve bývalej ružovej záhrady nové rozárium. V prvej fáze vysadili 88 odrôd na 13 hektároch.



„Najväčšie zastúpenie má odroda s názvom Rosengräfin Marie Henriette – Ružová grófka Mária Henrieta. Ide o voňavú ružu, ktorej lupene sa používajú pri výrobe špeciálnej ružovej medoviny. K raritám záhrady patrí Ignis, jediná zachovaná ruža vyšľachtená ešte samotnou Chotekovou. Pestujú ju len v nemeckom Sangerhausene, odkiaľ vlani dorazila aj do Dolnej Krupej. Na jar 2020 bola v rozáriu vysadená na osobitnom čestnom mieste," uviedol Petráš.



Ako dodal, po Ružovej grófke sú pomenované tri odrody. „Okrem Rosengräfin je to ešte starý kultivar z roku 1910 Marie Henriette Gräfin Chotek od grófkinho priateľa Petra Lamberta, a počas otvorenia tohtoročnej 'ružiarskej' sezóny 6. júna bola vysadená v Dolnej Krupej ruža Comtesse Maria Henrietta z roku 2006 šľachtiteľa Szilvesztra Györyho," doplnil. V ďalšom období je naplánované rozšírenie rozária. Pribudnúť majú záhony súvisiace s Dolnou Krupou a odrody vyšľachtené slovenskými šľachtiteľmi.



Rozárium v areáli Medolandie bude počas sezóny až do konca septembra voľne prístupné. Počas víkendov ponúkajú návštevníkom aj spoplatnené komentované prehliadky.