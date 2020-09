V novom školskom roku bude ZŠ na Luníku IX navštevovať vyše 850 detí

Košice 2. septembra (TASR) – Nový školský rok otvorila v stredu aj Základná škola (ZŠ) Ľ. Podjavorinskej v košickej mestskej časti (MČ) Luník IX. Ako pre TASR uviedla jej riaditeľka Iveta Rošková, v školskom roku 2020/2021 by ju malo navštevovať približne 850 detí z marginalizovanej rómskej komunity. Splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity Andrea Bučková pripomenula dôležitosť dodržiavania preventívnych opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.



„Určite majú naši žiaci veľké medzery, tak ako na iných školách. U nás je to ale určite ešte oveľa markantnejšie, pretože tá práca zo strany rodičov nie je taká výrazná,“ povedala Rošková s tým, že niekoľko žiakov absolvovalo aj letnú školu, pričom záujem o ňu bol veľký.



Pred budovou školy školáci ráno odovzdávali potrebné vyhlásenia o vycestovaní či účasti na hromadnom podujatí v uplynulých dňoch. Do nultých a prvých ročníkov ZŠ na Luníku IX v stredu nastúpilo okolo 70 detí, ktoré sa zhromaždili na otvorení školského roka v telocvični. Riaditeľka považuje za najrizikovejšie prvé dva týždne, a to aj z hľadiska nosenia rúšok či tzv. ranného filtra, ktorý budú realizovať podľa pokynov.



„Potrebujeme byť naozaj veľmi disciplinovaní, zodpovední a maximálne opatrní. Vieme o prvotných krokoch, ktoré stanovil vo vzťahu k noseniu rúšok v priestoroch ZŠ hlavný hygienik. Verím, že aj pedagogický zbor, ale aj rodičia prispejú k tomu, aby sme sa dostatočne vyhli rôznym kritickým momentom, ktoré môžu doľahnúť na jednotlivé triedy alebo školy,“ uviedla Bučková s tým, že vzdelávacie inštitúcie majú dostatok informácií o tom, ako majú postupovať.



Na školách s vyšším počtom rómskych žiakov má byť jedným z podporných nástrojov sociálnej inklúzie v situáciách, ktoré nemožno ovplyvniť, aj pozičný dokument. Ten ako strategický rámec pre inkluzívne vzdelávanie pripravuje ministerstvo školstva. Bučková zároveň vyzdvihla samosprávy za to, že venujú adekvátnu pozornosť preventívnym opatreniam. Dodala, že naďalej je zriadený krízový tím, ktorý s nimi komunikuje a získava aktuálny prehľad o tom, aká je situácia v daných lokalitách.



Do školských lavíc sa na Slovensku v stredu vrátilo zhruba 693.000 žiakov. Začiatok školského roka 2020/2021 bude poznačený koronakrízou. Na školách budú platiť viaceré hygienické opatrenia. Návrat do škôl je povinný pre všetkých žiakov základných a stredných škôl.