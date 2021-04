Počet prvákov v Šali sa budúci školský rok zvýši

Šaľa 22. apríla (TASR) – V budúcom školskom roku by malo do prvých tried základných škôl v Šali nastúpiť viac detí ako v aktuálnom školskom roku. Na zápis detí do prvého ročníka šalianskych škôl prišlo 264 detí z mesta i okolitých obcí.



„Predpokladáme, že 24 detí bude mať žiadosť o odklad školskej dochádzky zo zdravotných dôvodov alebo preto, že nedosiahli školskú spôsobilosť. Zatiaľ to vyzerá tak, že do prvého ročníka nastúpi v septembri 240 detí, čo je o 18 budúcich prvákov viac oproti minulému roku,“ informovala hovorkyňa mesta Dajana Hanesová.



Najviac detí bude navštevovať prvý ročník na Základnej škole (ZŠ) s materskou školou (MŠ) Jozefa Murgaša. Prijatých tu bolo 76 prvákov, čo predstavuje o 26 prvákov viac ako minulý rok. Počet prvákov by sa mal zvýšiť aj na ZŠ Jozefa Cígera Hronského a ZŠ s MŠ Bernolákova. Menej detí pravdepodobne nastúpi do prvých tried na ZŠ Jána Hollého, ZŠ Ľudovíta Štúra a na ZŠ s MŠ s vyučovacím jazykom maďarským.