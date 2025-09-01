< sekcia Regióny
V novom školskom roku školy v Prešove privítali viac ako 7600 žiakov
Autor TASR
Prešov 1. septembra (TASR) - Do školských lavíc sa v novom školskom roku 2025/2026 vrátilo viac ako 7600 žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov, z toho 882 prvákov. Spolu s nimi prekročilo brány materských škôl aj takmer 2600 škôlkarov. TASR o tom informoval hovorca mesta Prešov Michal Hudák.
„Začíname nový školský rok s odhodlaním pokračovať v investíciách do škôl tak dovnútra, v rámci ich výchovnovzdelávacieho procesu, ako aj navonok v rámci budov, ktoré budú nielen moderné, ale aj bezpečné, otvorené a motivujúce. Našim žiakom želám veľa radosti z učenia, učiteľom tvorivé naplnenie a rodičom pocit istoty, že ich deti sú skutočne v dobrých rukách,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.
Uplynulý školský rok bol podľa Hudáka prvým, v ktorom sa v prešovských školách naplno začali uplatňovať princípy kurikulárnej reformy. ZŠ Lesnícka, ZŠ Sibírska a ZŠ Važecká priniesli inovatívne prístupy k vyučovaniu, ktoré podporujú samostatnosť, kreativitu, kritické myslenie a praktické využitie vedomostí. Od tohto školského roka sa reformné princípy rozširujú do všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Podľa Hudáka pokračujú aj v projektoch ako eTwinning, kde sa k zapojeným školám pridáva aj MŠ Važecká a ZŠ Čsl. armády či projekt Technickej škôlky, kde sa k MŠ Zemplínska pridajú ďalšie.
Mesto Prešov podľa Hudáka pokračuje aj v modernizácii školských budov. Po úspešnej realizácii energetických opatrení v spolupráci s Rozvojovou implementačnou agentúrou mesta Prešov, n.o. (RIA) sa pripravuje spustenie druhej etapy energoprojektov vo výške viac ako osem miliónov eur.
ZŠ Važecká získala medzinárodný certifikát a vlajku Zelenej školy. „Naším cieľom bolo zmeniť nielen prostredie, ale najmä myslenie celej školskej komunity,“ zdôrazňuje motiváciu zapojenia sa do projektu riaditeľka ZŠ Važecká Jana Pruchnerovičová. Triedy sa tak postupne premenili na malé zelené laboratóriá. Deti počítali na matematike objem zeminy, na biológii spoznávali bylinky, na slovenčine ich pomenovávali, na geografii zisťovali ich pôvod a zároveň sa o ne starali. Škola zapájala do jednotlivých aktivít rodičov, učiteľov aj žiakov.
Titulom zelenej školy sa už vyše 14 rokov pýši aj MŠ Budovateľská, ktorá ho získala už v roku 2011. Škola má altánok, envirodomček, vyvýšené záhony, bylinkovú špirálu, kompostovisko a „záhon rozumu“.
