V Novom Smokovci zmodernizovali dom smútku
Zhotovené dielo tento týždeň prevzali zástupcovia mesta.
Autor TASR
Vysoké Tatry 1. októbra (TASR) - V Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách zmodernizovali dom smútku. Zhotovené dielo tento týždeň prevzali zástupcovia mesta. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti. Náklady sa podľa zverejnenej zmluvy vyšplhali na viac ako 96.000 eur vrátane DPH.
„Osobne sa veľmi teším, že sa nám podarila táto konkrétna modernizácia. Cintorín v Novom Smokovci má vďaka celému kolektívu, ktorý pripravoval tento projekt od prvej čiarky na papieri, dôstojnejší charakter. V mene všetkých obyvateľov ďakujem,“ zhodnotil primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák.
Na objekte je nová strecha, dlažby aj fasáda. Nechýba ani nový mobiliár v exteriéri a kompletne sa vymenil tiež asfalt pri vstupe na cintorín. Mesto na projekt získalo nenávratný finančný príspevok z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
