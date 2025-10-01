Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 1. október 2025Meniny má Arnold
< sekcia Regióny

V Novom Smokovci zmodernizovali dom smútku

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Zhotovené dielo tento týždeň prevzali zástupcovia mesta.

Autor TASR
Vysoké Tatry 1. októbra (TASR) - V Novom Smokovci vo Vysokých Tatrách zmodernizovali dom smútku. Zhotovené dielo tento týždeň prevzali zástupcovia mesta. Samospráva o tom informovala na sociálnej sieti. Náklady sa podľa zverejnenej zmluvy vyšplhali na viac ako 96.000 eur vrátane DPH.

„Osobne sa veľmi teším, že sa nám podarila táto konkrétna modernizácia. Cintorín v Novom Smokovci má vďaka celému kolektívu, ktorý pripravoval tento projekt od prvej čiarky na papieri, dôstojnejší charakter. V mene všetkých obyvateľov ďakujem,“ zhodnotil primátor mesta Vysoké Tatry Jozef Štefaňák.

Na objekte je nová strecha, dlažby aj fasáda. Nechýba ani nový mobiliár v exteriéri a kompletne sa vymenil tiež asfalt pri vstupe na cintorín. Mesto na projekt získalo nenávratný finančný príspevok z Pôdohospodárskej platobnej agentúry.
.

Neprehliadnite

Prezident podpísal novelu ústavy

KUNDRÁT: Ja som veľmi rada, že sa ešte stále držím v elite

TASR spúšťa 30-dielny televízny seriál o spisovnom jazyku

PRÍPAD EXPLÓZIE V MALINOVE: Polícia žiada o pomoc