V Novom Svete i Jablonci prichádzajú k urnám hlavne skalní voliči

Bratislava 8. júna (TASR) - Záujem o voľby je malý a voliť prichádzajú hlavne tí "skalní", teda voliči, ktorí sa pravidelne zúčastňujú všetkých typov volieb. S rovnakou situačnou skúsenosťou z priebehu sobotňajších volieb do Európskeho parlamentu (EP) sa s TASR podelili členovia okrskových volebných komisií v Jablonci v okrese Pezinok a v Novom Svete v okrese Senec.



V Jablonci bola pri predchádzajúcich eurovoľbách v roku 2019 vôbec najnižšia účasť v okrese Pezinok. Ani v sobotu voľby do europarlamentu ľudí nelákajú. "Chodia prevažní tí tzv. skalní, ktorí prichádzajú voliť pri každých voľbách," skonštatovala zapisovateľka okrskovej volebnej komisie Jana Jašurková. Medzi hlasujúcimi sú tak ľudia rôznych vekových kategórií. "Voľbu prostredníctvom prenosnej urny napríklad využila 95-ročná volička," priblížila. Mieni, že pod účasť sa podpisuje aj krásne, slnečné počasie. "Možno si to preto nechali niektorí až na večer, keď skončia prácu v záhradkách a okolo domu," poznamenala.



Ospanlivo to s účasťou vyzerá aj v najmladšej obci v Bratislavskom kraji, v Novom Svete pri Senci. Priebeh tohtoročných eurovolieb je tak v protiklade s tými pred piatimi rokmi, keď bola účasť v Novom Svete percentuálne najvyššia zo všetkých obcí okresu Senec. "Tentoraz je záujem nízky," referovala predsedníčka okrskovej volebnej komisie Zuzana Hanková. Aj ona predpokladá, že ešte večer prídu tí, ktorí pekný deň využili na exteriérové aktivity.