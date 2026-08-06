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V Nových Zámkoch horelo 40 hektárov suchého porastu

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Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Po likvidácii požiaru nasledovala obhliadka pomocou termovíznej kamery a dohášali sa skryté ložiská.

Autor TASR
Nové Zámky 6. augusta (TASR) - V katastri mesta Nové Zámky v časti Janov Dvor horel suchý porast na ploche zhruba 40 hektárov. Požiar bol ohlásený v stredu 5. augusta približne o 14.00 h. V dôsledku požiaru sa nikto nezranil, vzniknutá priama materiálna škoda bola predbežne vyčíslená na 11.000 eur, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre.

Pri požiari zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Nových Zámkoch, Komárne aj Nitre a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Hurbanovo, Tvrdošovce, Rastislavice, Nesvady a Dvory nad Žitavou. Požiar uhasili dvoma vysokotlakovými a šiestimi C-prúdmi. Na mieste boli prítomní aj príslušníci Policajného zboru.

Po likvidácii požiaru nasledovala obhliadka pomocou termovíznej kamery a dohášali sa skryté ložiská. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.

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