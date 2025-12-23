< sekcia Regióny
V Nových Zámkoch má pribudnúť nový zážitkový bazén
Záujemcovia o realizáciu projektu môžu svoje ponuky zasielať do 15. januára 2026.
Autor TASR
Nové Zámky 23. decembra (TASR) - Organizácia Novovital, ktorej zriaďovateľom je mesto Nové Zámky, pripravuje na termálnom kúpalisku Štrand výstavbu nového zážitkového bazénu. Vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) už zverejnila výzvu na predkladanie ponúk.
Ako sa v nej uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 860.000 eur. Záujemcovia o realizáciu projektu môžu svoje ponuky zasielať do 15. januára 2026. „Predmetom zákazky je výstavba nového zážitkového bazéna s vodným priestorom pre voľné vodné zábavy a oddych vo vode. Realizovaná bude v oplotenom areáli termálneho kúpaliska,“ konštatuje sa v opise projektu.
Bazén i technológia budú v prevádzke nezávisle od ostatných stavieb. Bazén bude napojený na areálový rozvod studenej úžitkovej vody. „Termálna voda bude slúžiť ako zdroj tepelnej energie, ktorá bude odovzdávaná prostredníctvom doskových výmenníkov. Bazén sa navrhuje ako cirkulačný,“ doplnil zadávateľ zákazky - spoločnosť Novovital.
