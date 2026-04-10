V Nových Zámkoch môžu hlasovať o projektoch participatívneho rozpočtu
Autor TASR
Nové Zámky 10. apríla (TASR) - Novozámocká radnica spustila verejné hlasovanie o projektoch, ktoré budú financované z participatívneho rozpočtu. Ako informovala, hlasovanie prebieha do 19. apríla 2026.
Zástupcovia občianskych komunít tento rok predložili 15 žiadostí o financovanie projektov. Žiadali v nich sumy od 1260 do 1660 eur. „Tri žiadosti boli z posudzovania vyradené, pretože podľa schválených zásad mesto nemôže podporiť dva roky po sebe rovnaký projekt. Nemôže tiež vyčleniť peniaze na akciu, ktorú už spolufinancuje z inej kapitoly mestského rozpočtu, ani na projekt, ktorý sa realizuje v uzatvorenom priestore a nie je voľne prístupný všetkým obyvateľom mesta,“ vysvetlila radnica.
Verejnosť tak môže hlasovať o 12 projektoch. „Hlas je možné odovzdať jednému až piatim projektom. Realizované budú tie, ktoré získajú od obyvateľov najväčšiu podporu. V schválenom rozpočte mesta na rok 2026 poslanci zastupiteľstva vyčlenili na podporu participatívnych projektov sumu 12.000 eur,“ doplnil mestský úrad.
