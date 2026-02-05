< sekcia Regióny
V Nových Zámkoch pribudli nové externé defibrilátory
AED dokáže pomocou elektrického výboja obnoviť srdcový rytmus.
Autor TASR
Nové Zámky 5. februára (TASR) - V Nových Zámkoch pribudli dva nové automatické externé defibrilátory (AED). Zamestnanci mesta ich nainštalovali na budovu mestského úradu zo strany Radničnej ulice a na budovu kina Mier, informovala radnica. Defibrilátory sú podľa aktuálnych predpisov umiestnené zvonku, aby boli dostupné 24 hodín denne priamo z ulice.
AED dokáže pomocou elektrického výboja obnoviť srdcový rytmus. Jeho použitie pacientovi výrazne zvyšuje šancu na prežitie aj na návrat k plnohodnotnému životu. Obsluha zariadenia je jednoduchá, po zapnutí vedie jasnými hlasovými pokynmi.
Podľa zákona musí mať každá obec nad 500 obyvateľov aspoň jeden verejne dostupný AED. Ich počet závisí od veľkosti sídla. V Nových Zámkoch boli doteraz defibrilátory umiestnené najmä v interiéroch budov, jeden mali k dispozícii aj mestskí policajti v služobnom vozidle. Ďalší AED čoskoro pribudne na budove športovej haly.
