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Pondelok 13. júl 2026
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V Nových Zámkoch pripravujú výstavbu zdravotníckeho kampusu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Projekt bude financovaný z eurofondov z Programu Slovensko.

Autor TASR
Nové Zámky 13. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje výstavbu zdravotníckeho kampusu v Nových Zámkoch. Vzniknúť by mal prístavbou a stavebnými úpravami Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch. Predpokladaná hodnota zákazky je 9.913.601 eur. Projekt bude financovaný z eurofondov z Programu Slovensko. Vyplýva to z dokumentácie zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 12. augusta.

Predmetom zákazky je modernizácia jestvujúcej budovy školy a novostavba budovy pre umiestnenie odborných učební a reprezentačných priestorov pre potreby Strednej zdravotníckej školy. Stavba je rozdelená na samostatne fungujúce časti.

Hlavným zámerom investora je vytvorenie predpokladov pre možnosť skvalitnenia podmienok vyučovacieho procesu formou modernizácie súčasných priestorov školy v historickej budove a vybudovanie nových objektov pre potreby školy tak, aby zodpovedali súčasným požiadavkám a nárokom na výučbu na strednej odbornej škole.
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