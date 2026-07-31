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V Nových Zámkoch sa začal tradičný jarmok Porciunkula
Počas dvoch dní čakajú návštevníkov desiatky predajcov s pestrou ponukou výrobkov, občerstvenie a bohatý kultúrny program.
Autor TASR
Nové Zámky 31. júla (TASR) - Centrum mesta Nové Zámky ožilo jarmočným ruchom. Na Hlavnom námestí sa v piatok začal tradičný jarmok Porciunkula. Počas dvoch dní čakajú návštevníkov desiatky predajcov s pestrou ponukou výrobkov, občerstvenie a bohatý kultúrny program, informovala radnica.
Večerný program odštartuje obľúbený maďarský spevák Charlie, ktorého na pódiu vystrieda kapela DESmod. Po koncertoch bude zábava pokračovať s DJ Atim a DJ Alexom.
V sobotu (1. 8.) bude program jarmoku pokračovať remeselným trhom. V parku na Bernolákovom námestí bude pripravený pestrý sprievodný program pre všetky vekové kategórie. O hudobný program sa postarajú DJ Laci a DJ Igor Czuczor. Večerný program ponúkne vystúpenie maďarského dua V-Tech, po ktorom sa predstaví raper Majk Spirit.
Mesto pripravilo pre návštevníkov niekoľko možností, ako sa osviežiť počas horúcich dní. Na korze, v strede Hlavného námestia aj pri pódiu sú pripravené vodné hmly. Pred sochou Antona Bernoláka je pristavená cisterna s pitnou vodou.
Počas jarmoku sú pre automobilovú dopravu úplne uzavreté Námestie františkánov (od parkoviska oproti krytej plavárni), Petőfiho ulica (od križovatky Námestia františkánov - Michalská bašta), Hlavné námestie a ulica vedúca z Petőfiho ulice k pošte. Na Tureckej ulici je dvojprúdová komunikácia v úseku od krytej plavárne zúžená na jeden jazdný pruh. Linky mestskej hromadnej dopravy počas jarmoku neobsluhujú autobusovú zastávku Námestie ani zastávku Poliklinika v smere na autobusovú stanicu.
Tradícia jarmočných osláv, ktoré sa konajú pred slávením cirkevného sviatku Porciunkula, siaha v Nových Zámkoch ďaleko do histórie. V kostoloch ho veriaci slávia 1. a 2. augusta. Pre rád Františkánov ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov. Jeho názov je totožný s názvom kostolíka Anjelskej Panny Márie na námestí v Spolete neďaleko Assisi. V minulosti bol po latinsky nazývaný Portiuncula, z čoho neskôr vznikol zľudovený názov sviatku Porciunkula.
Večerný program odštartuje obľúbený maďarský spevák Charlie, ktorého na pódiu vystrieda kapela DESmod. Po koncertoch bude zábava pokračovať s DJ Atim a DJ Alexom.
V sobotu (1. 8.) bude program jarmoku pokračovať remeselným trhom. V parku na Bernolákovom námestí bude pripravený pestrý sprievodný program pre všetky vekové kategórie. O hudobný program sa postarajú DJ Laci a DJ Igor Czuczor. Večerný program ponúkne vystúpenie maďarského dua V-Tech, po ktorom sa predstaví raper Majk Spirit.
Mesto pripravilo pre návštevníkov niekoľko možností, ako sa osviežiť počas horúcich dní. Na korze, v strede Hlavného námestia aj pri pódiu sú pripravené vodné hmly. Pred sochou Antona Bernoláka je pristavená cisterna s pitnou vodou.
Počas jarmoku sú pre automobilovú dopravu úplne uzavreté Námestie františkánov (od parkoviska oproti krytej plavárni), Petőfiho ulica (od križovatky Námestia františkánov - Michalská bašta), Hlavné námestie a ulica vedúca z Petőfiho ulice k pošte. Na Tureckej ulici je dvojprúdová komunikácia v úseku od krytej plavárne zúžená na jeden jazdný pruh. Linky mestskej hromadnej dopravy počas jarmoku neobsluhujú autobusovú zastávku Námestie ani zastávku Poliklinika v smere na autobusovú stanicu.
Tradícia jarmočných osláv, ktoré sa konajú pred slávením cirkevného sviatku Porciunkula, siaha v Nových Zámkoch ďaleko do histórie. V kostoloch ho veriaci slávia 1. a 2. augusta. Pre rád Františkánov ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov. Jeho názov je totožný s názvom kostolíka Anjelskej Panny Márie na námestí v Spolete neďaleko Assisi. V minulosti bol po latinsky nazývaný Portiuncula, z čoho neskôr vznikol zľudovený názov sviatku Porciunkula.