AKCIA HOLUB: Špecialisti v Nových Zámkoch odchytili stovky vtákov

Nové Zámky 24. novembra (TASR) - Novozámocká radnica sa rozhodla znížiť počet holubov v meste. Ako uviedol mestský úrad, špecializovaná firma od 13. októbra do 14. novembra už odchytila viac ako 360 vtákov.



Špeciálne klietky boli umiestnené na strechách desiatich budov. "Podľa zmluvy s mestom ich zamestnanci firmy dvakrát týždenne kontrolujú, holuby vyberajú a odvážajú ich do prírody, minimálne 100 kilometrov od Nových Zámkov. Zmluva zahŕňa aj veterinárne a asanačno-kafilerické služby, prieskum výskytu holubov, odstránenie pascí a ich odvoz. Mesačne stoja tieto služby 2000 eur," uviedol magistrát.



Najviac holubov bolo odchytených na streche budovy na Ulici M. R. Štefánika, kde sa ich do pascí chytilo 173 kusov. "Naopak, na Andovskej ulici, na kúpalisku, na streche plavárne a v Astronomickom kabinete sa do klietok nechytili žiadne holuby. Odchyt bude trvať do konca decembra, potom mesto vyhodnotí jeho efektívnosť," doplnila radnica.