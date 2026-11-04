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V Nových Zámkoch vznikla nová stanica záchrannej zdravotnej služby
Nové stanice postupne nahrádzajú priestory, ktoré neboli pôvodne navrhnuté pre potreby záchranárov, a vytvárajú pre posádky štandardné podmienky na výkon služby.
Autor TASR
Nové Zámky 4. novembra (TASR) - V Nových Zámkoch vznikla nová stanica záchrannej zdravotnej služby (ZZS). V ostrej prevádzke je od 1. novembra. Jej výstavba sa začala pred dvoma rokmi a v súčasnosti už poskytuje moderné zázemie pre zhruba 20 lekárov a záchranárov, skonštatoval v stredu počas jej oficiálneho otvorenia minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Nová stanica ZZS v Nových Zámkoch je súčasťou projektu výstavby a obnovy staníc ZZS z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, čo sú európske peniaze. Výber lokalít pre výstavbu vychádzal zo štúdie Žilinskej univerzity. Podľa pôvodného rozsahu projektu sa rátalo s počtom 55 staníc. V priebehu realizácie sa projekt aktualizoval, výstavba sa rozšírila o ďalšie tri stanice na konečných 58. Z celkového počtu bude 26 staníc jednoposádkových, 30 dvojposádkových a dve trojposádkové.
Stanica ZZS v Nových Zámkoch je jednou z dvoch trojposádkových staníc, ktoré vznikajú v rámci projektu. Pôsobia v nej dva tímy so záchranárskou posádkou a jeden tím s lekárskou posádkou Záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Druhá trojposádková stanica by mala pribudnúť v Košiciach, otvorená by mala byť začiatkom nového roka, potvrdil riaditeľ Operačného strediska ZZS SR Gaston Ivanov.
Prvá jednoposádková stanica ZZS začala fungovať od polnoci 30. septembra v Močenku v okrese Šaľa. Od začiatku novembra k nej pribudli stanice v Nových Zámkoch, Leviciach, Novej Bani, Banskej Štiavnici, Partizánskom, Kysuckom Novom Meste, Topoľčanoch a vo Vrábľoch. „Tie stanice sa priebežne otvárajú tak, aby bol zabezpečený plynulý prechod. Je to aj logisticky náročná operácia, bez ohrozenia akejkoľvek dostupnosti alebo prevádzky ZZS,“ skonštatoval Šaško.
Nové stanice postupne nahrádzajú priestory, ktoré neboli pôvodne navrhnuté pre potreby záchranárov, a vytvárajú pre posádky štandardné podmienky na výkon služby. Vybudované sú ako plnohodnotné dvojpodlažné zázemie pre nepretržitú prevádzku posádok ZZS. Sú v nich priestory pre členov posádky, sklady, hygienické a technické zázemie vrátane dekontaminačnej miestnosti a vykurovanej garáže.
Súčasťou vybavenia je zariadená kuchynská linka, spoločenská miestnosť so sedačkou, stolom a stoličkami, ako aj oddychová časť s pracovnými stolmi. Priestory sú klimatizované a majú internetové pripojenie. Stanice ZZS na prevádzku využívajú obnoviteľné zdroje energie, vykurovanie a chladenie zabezpečujú tepelné čerpadlá a súčasťou staníc je fotovoltický systém.
Nová stanica ZZS v Nových Zámkoch je súčasťou projektu výstavby a obnovy staníc ZZS z prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti SR, čo sú európske peniaze. Výber lokalít pre výstavbu vychádzal zo štúdie Žilinskej univerzity. Podľa pôvodného rozsahu projektu sa rátalo s počtom 55 staníc. V priebehu realizácie sa projekt aktualizoval, výstavba sa rozšírila o ďalšie tri stanice na konečných 58. Z celkového počtu bude 26 staníc jednoposádkových, 30 dvojposádkových a dve trojposádkové.
Stanica ZZS v Nových Zámkoch je jednou z dvoch trojposádkových staníc, ktoré vznikajú v rámci projektu. Pôsobia v nej dva tímy so záchranárskou posádkou a jeden tím s lekárskou posádkou Záchrannej zdravotnej služby Bratislava. Druhá trojposádková stanica by mala pribudnúť v Košiciach, otvorená by mala byť začiatkom nového roka, potvrdil riaditeľ Operačného strediska ZZS SR Gaston Ivanov.
Prvá jednoposádková stanica ZZS začala fungovať od polnoci 30. septembra v Močenku v okrese Šaľa. Od začiatku novembra k nej pribudli stanice v Nových Zámkoch, Leviciach, Novej Bani, Banskej Štiavnici, Partizánskom, Kysuckom Novom Meste, Topoľčanoch a vo Vrábľoch. „Tie stanice sa priebežne otvárajú tak, aby bol zabezpečený plynulý prechod. Je to aj logisticky náročná operácia, bez ohrozenia akejkoľvek dostupnosti alebo prevádzky ZZS,“ skonštatoval Šaško.
Nové stanice postupne nahrádzajú priestory, ktoré neboli pôvodne navrhnuté pre potreby záchranárov, a vytvárajú pre posádky štandardné podmienky na výkon služby. Vybudované sú ako plnohodnotné dvojpodlažné zázemie pre nepretržitú prevádzku posádok ZZS. Sú v nich priestory pre členov posádky, sklady, hygienické a technické zázemie vrátane dekontaminačnej miestnosti a vykurovanej garáže.
Súčasťou vybavenia je zariadená kuchynská linka, spoločenská miestnosť so sedačkou, stolom a stoličkami, ako aj oddychová časť s pracovnými stolmi. Priestory sú klimatizované a majú internetové pripojenie. Stanice ZZS na prevádzku využívajú obnoviteľné zdroje energie, vykurovanie a chladenie zabezpečujú tepelné čerpadlá a súčasťou staníc je fotovoltický systém.