V Nových Zámkoch zabezpečia osamelým seniorom nákupy potravín i liekov

Nové Zámky 24. októbra (TASR) – Mesto Nové Zámky ponúka služby pre osamelých seniorov, ktorí nemajú deti a príbuzných, prípadne ich rodina žije v inom meste, v zahraničí, alebo sú v nariadenej karanténe. Mesto zabezpečí seniorom donášku obedov z miestnej reštaurácie i nákup základných potravín, drogérie a liekov, na predpis i voľnopredajných.



„Od pondelka 26. októbra bude mesto zabezpečovať nákup týchto produktov a dovoz priamo do domácností osamelých ľudí prostredníctvom sociálneho taxíka. Platí sa len za tovar, donáška je zadarmo,“ informovala radnica.



Záujemcovia môžu so žiadosťou o službu kontaktovať radnicu na telefónnom čísle 035/6921760 alebo 035/6921731, prípadne mailom na info@novezamky.sk. „Súčasne prosíme o pomoc pri získavaní informácií o osamelo žijúcich obyvateľoch mesta, prevažne senioroch, odkázaných na pomoc v súčasnej krízovej situácii,“ vyzvala verejnosť samospráva.



Požiadavky na základné potraviny a drogériu, ktoré budú nahlásené do 9.00 h, sa bude samospráva usilovať vybaviť ešte v daný deň.