V Nových Zámkoch zadržali medzinárodne hľadaného 26-ročného muža

Nové Zámky 10. januára (TASR) - Cieľoví pátrači Národnej centrály osobitných druhov kriminality Prezídia Policajného zboru (PPZ) zadržali medzinárodne hľadaného 26-ročného muža. Občana Českej republiky zadržali v spolupráci s členmi medzinárodného zoskupenia ENFAST a odborom kriminálnej polície PPZ vo štvrtok (9. 1.) v ranných hodinách v Nových Zámkoch, informoval hovorca PPZ Roman Hájek.



Muž bol hľadaný na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, ktorý vydal súd v Poľsku, pre podozrenie z účasti v trestnom zoskupení organizujúcom podvody. Tie sa mali zameriavať najmä na seniorov. Páchateľ ich oklamal predstieraním príbuzenského vzťahu a žiadal od nich finančnú hotovosť alebo cennosti.



Podľa zistení polície by mal počet obetí presiahnuť osem osôb v Poľsku, pričom muž je podozrivý aj z podobných skutkov v ďalších krajinách vrátane ČR a Rakúska.



Okrem podvodov sa dopustil aj trestného činu voči policajtom. Ako vodič naviedol do nich svoje vozidlo počas dopravnej kontroly, čím im znemožnil vykonať služobnú činnosť. Za tento skutok mu v Poľsku hrozí až osem rokov trestu odňatia slobody.



Muž bude vydaný do Poľska, kde bude čeliť obvineniam a trestnému stíhaniu.