V Nových Zámkoch zaviedli kamery, ktoré sledujú deti v inkubátoroch

Nové Zámky 16. októbra (TASR) – Rodiny, ktorých predčasne narodené deti musia zostať na pozorovaní v inkubátoroch v novozámockej nemocnici, už nebudú musieť zažívať pocit odlúčenosti. Vďaka projektu občianskeho združenia Malíček umožnila nemocnica vo svojom perinatologickom centre nainštalovať 11 kamier priamo na inkubátory detí. Umožní tak rodine byť vo vizuálnom kontakte so svojím predčasne narodeným bábätkom v čase, keď ešte musí ležať v nemocnici.



Novozámocká nemocnica je prvým zdravotníckym zariadením, ktoré takúto možnosť rodičom ponúka. Všetky vstupné náklady uhradila nezisková organizácia (n. o.) Malíček, servisné a prevádzkové poplatky bude platiť nemocnica zo svojho neinvestičného fondu. „Myslíme si, že tento projekt je veľmi dôležitý pre rodičov, ktorí porodia skôr a nemajú možnosť byť so svojím dieťatkom, pretože pracoviská na to nie sú vybavené. Chceme, aby mali aspoň takúto virtuálnu možnosť, rodičia i celá rodina, byť s dieťatkom, ktoré sa narodilo o niekoľko týždňov a možno aj mesiacov skôr, aby ho videli, mohli tú situáciu zdieľať a byť nápomocní. Od rodičov máme veľmi dobré reakcie, takže sa tešíme, že túto možnosť budú môcť využívať,“ uviedla predsedníčka n. o. Malíček Ľubica Kaiserová.



Celkové vstupné investície dosiahli podľa jej slov sumu približne 5000 eur, pričom náklady na jednu kameru, ktorou sa dieťatko v inkubátore sníma, boli 300 až 400 eur. „Jednoduché nebolo ani vymyslieť celý systém prenosu obrazu. To pracovisko perinatologického oddelenia je špecifické, bolo potrebné vymyslieť, ako sa kamery na tie inkubátory uchytia, ako sa celý ten proces na tom pracovisku nainštaluje,“ uviedla Kaiserová.



Primárka perinatologického oddelenia v novozámockej nemocnici Klaudia Demová si novú službu pre rodičov predčasne narodených detí pochvaľuje. Podľa nej pomáha budovať vzťah a dôveru nielen medzi mamičkami a ich bábätkami, ale aj medzi rodičmi a nemocnicou. „Tí rodičia sú veľmi šťastní. Aj napriek tomu, že každý deň za tým dieťatkom chodia, tak sú radi, že keď prídu domov, tak si ešte môžu zapnúť kameru a hodinu ho ďalej sledovať,“ povedala.



Systém online video prenosu z detských inkubátorov mala nemocnica pripravený už dávnejšie. Jeho spustenie však o celý rok oddialilo nariadenie GDPR, ktorého pravidlá museli byť do projektu zapracované. „Väčšina obáv vyplývala z toho, či nemôže byť ten prenos zneužitý, či niekto iný nemôže zneužiť prístupy, takže bolo potrebné vymyslieť spôsob, akým budú distribuované prístupové kódy pre rodičov, aby sa k nim nedostal ani personál nemocnice. Ten s tým nemá momentálne nič a stará sa len o to, aby lekár mohol zadať údaje do systému. Tým pádom to z našej strany ochránené je a ako už s tým naložia rodičia, to je už na nich. Bolo treba domyslieť tieto technické náležitosti, aby nedošlo k nejakému omylu alebo niečomu inému. Teraz už systém funguje približne týždeň a sme s ním spokojní my a čo je hlavné aj rodičia,“ dodala Demová.