V Nových Zámkoch zrekonštruovali urgent
Od októbra je zriadený triážny pult, ktorý sa stal prvým kontaktným miestom pri príchode do nemocnice
Nové Zámky 9. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch zrekonštruovala priestory urgentného príjmu. Súčasťou modernizácie je aj zavedenie nového systému prijímania pacientov na urgentnom príjme a nový orientačno-informačný systém v priestoroch urgentu, informoval riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško.
Od októbra je zriadený triážny pult, ktorý sa stal prvým kontaktným miestom pri príchode do nemocnice. Zavedením tohto systému bude pacient už pri vstupe vedieť, aký bude ďalší postup a predpokladaná dĺžka vyšetrenia. Zároveň pacienti so život ohrozujúcim stavom dostanú okamžitú pomoc.
„Triáž mimo ambulancie zavádzame kvôli lepšej orientácii a informovanosti pacienta. Každý, kto vstúpi na urgentný príjem, sa bude najskôr hlásiť pri triážnom pulte, kde zhodnotia jeho zdravotný stav. Pacient bude ihneď zaevidovaný do systému. Personál vo vnútri tak uvidí, do ktorej ambulancie patrí a pacienta okamžite informuje o ďalšom postupe aj predpokladanej dĺžke čakania,“ povedal Róbert Bartha, primár urgentného príjmu.
Triážna sestra každého pacienta zaradí do jednej z piatich farebných skupín podľa naliehavosti zdravotného stavu. Počas celého pobytu na urgente budú pacienti priebežne monitorovaní triážnou sestrou, aby sa včas zachytili prípadné zmeny zdravotného stavu. „Vďaka triáži môže byť starostlivosť poskytovaná efektívnejšie, plynulo a podľa jasných pravidiel,“ skonštatoval Blaško.
