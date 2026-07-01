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V NP Malá Fatra bude piaty stupeň ochrany platiť na 33,6 percenta
Zóna B so štvrtým stupňom ochrany bude mať podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR 4,05 percenta.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Výmera Národného parku (NP) Malá Fatra bude po novom 20.835 hektára. Najprísnejšie chránená zóna bude tvoriť 33,6 percenta výmery. Vyplýva to z návrhu zonácie, ktorú schválila vláda na svojom stredajšom rokovaní.
Zóna B so štvrtým stupňom ochrany bude mať podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR 4,05 percenta. Územie s tretím stupňom ochrany bude pokrývať 61,5 percenta národného parku. Zóna D s druhým stupňom ochrany bude mať 166 hektárov.
„Národný park Malá Fatra sa v navrhovanej úprave hraníc prekrýva so 17 existujúcimi územiami národnej sústavy chránených území, a to 12 národnými prírodnými rezerváciami a 5 prírodnými rezerváciami. Celková výmera týchto chránených území predstavuje 4483 hektárov,“ priblížil envirorezort. Dodal, že po schválení zonácie budú tieto chránené územia v národnom parku zrušené s výnimkou jaskýň.
Predmetom ochrany je predovšetkým 53 biotopov európskeho významu a národného významu, 72 chránených druhov rastlín, 48 chránených druhov živočíchov a 32 druhov vtákov.
Vyhlásenie NP Malá Fatra má taktiež prispieť k odstráneniu nedostatkov uvedených v žalobe Európskej komisie vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho. V rámci nej Súdny dvor Európskej únie 22. júna 2022 vyhlásil rozsudok, pričom konštatoval porušenie smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V celom rozsahu tiež MŽP vyhovelo žalobe o nesplnenie povinnosti podanej Európskou komisiou. „Malá Fatra je súčasťou jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku a výmera (potenciálnych) biotopov tohto druhu v bezzásahovom režime by sa zonáciou zvýšila z 1668 hektárov na 3059 hektárov,“ uviedol rezort.
Dôvodom vyhlásenia národného parku je tiež konanie o porušení zmlúv, ktoré vedie Komisia voči SR vo vzťahu k územiam európskeho významu. Ide o nedostatočné označovanie území európskeho významu za osobitne chránené územia, ako aj chýbajúce ciele a opatrenia ochrany prírody. Malá Fatra sa má po zonácii prekrývať s ôsmimi územiami európskeho významu, pre ktoré boli v dokumentácii ochrany prírody stanovené ciele ochrany, ozrejmilo ministerstvo.
Zonácia Malej Fatry nadobudne účinnosť 15. júla 2026.
Zóna B so štvrtým stupňom ochrany bude mať podľa Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR 4,05 percenta. Územie s tretím stupňom ochrany bude pokrývať 61,5 percenta národného parku. Zóna D s druhým stupňom ochrany bude mať 166 hektárov.
„Národný park Malá Fatra sa v navrhovanej úprave hraníc prekrýva so 17 existujúcimi územiami národnej sústavy chránených území, a to 12 národnými prírodnými rezerváciami a 5 prírodnými rezerváciami. Celková výmera týchto chránených území predstavuje 4483 hektárov,“ priblížil envirorezort. Dodal, že po schválení zonácie budú tieto chránené územia v národnom parku zrušené s výnimkou jaskýň.
Predmetom ochrany je predovšetkým 53 biotopov európskeho významu a národného významu, 72 chránených druhov rastlín, 48 chránených druhov živočíchov a 32 druhov vtákov.
Vyhlásenie NP Malá Fatra má taktiež prispieť k odstráneniu nedostatkov uvedených v žalobe Európskej komisie vo veci nedostatočnej ochrany biotopov hlucháňa hôrneho. V rámci nej Súdny dvor Európskej únie 22. júna 2022 vyhlásil rozsudok, pričom konštatoval porušenie smernice o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín. V celom rozsahu tiež MŽP vyhovelo žalobe o nesplnenie povinnosti podanej Európskou komisiou. „Malá Fatra je súčasťou jadrovej populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku a výmera (potenciálnych) biotopov tohto druhu v bezzásahovom režime by sa zonáciou zvýšila z 1668 hektárov na 3059 hektárov,“ uviedol rezort.
Dôvodom vyhlásenia národného parku je tiež konanie o porušení zmlúv, ktoré vedie Komisia voči SR vo vzťahu k územiam európskeho významu. Ide o nedostatočné označovanie území európskeho významu za osobitne chránené územia, ako aj chýbajúce ciele a opatrenia ochrany prírody. Malá Fatra sa má po zonácii prekrývať s ôsmimi územiami európskeho významu, pre ktoré boli v dokumentácii ochrany prírody stanovené ciele ochrany, ozrejmilo ministerstvo.
Zonácia Malej Fatry nadobudne účinnosť 15. júla 2026.