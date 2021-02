V NP Malá Fatra vzrástol počet lyžiarov, ohrozujú hoľniaka a hlucháňa

Bratislava 24. februára (TASR) - V Národnom parku (NP) Malá Fatra vzrástol počet návštevníkov - lyžiarov. Lyžovaním najviac ohrozujú tetrova hoľniaka a tetrova hlucháňa. Najväčší problém je v oblasti Kľačianskej Magury, v okolí Vendovky, Mojského grúňa. Informuje o tom Správa NP Malá Fatra na svojej webovej stránke. Návštevníkov tiež upozornila, aby dodržiavali zákaz vjazdu motorovými vozidlami do chránených území.



Na území Malej Fatry "raketovo" vzrástol záujem o skialpinizmus a freeride (voľné lyžovanie lesom), ktorý sa však realizuje v chránených častiach prírody. Ochranári pripomínajú, že národný park nemá v návštevnom poriadku zadefinovaný skialpinizmus ani freeride. Zadefinované sú len miesta na zjazdové lyžovanie a snoubording a to najmä v okolí lanoviek a vlekov. "Na lyžiach je však možné pohybovať sa po turistických chodníkoch. Jedným z dôvodov, prečo bol návštevný poriadok takto nastavený, je malá rozloha pohoria vo vzťahu k výskytu chránených druhov živočíchov," uvádzajú ochranári.



Poukazujú na to, že lyžiari svojim pohybom rušia živočíchy, ktoré sú chránené. Hoľniak a hlucháň majú v Malej Fatre priestor nielen na zimovanie, ale počas jari aj na tok. Ich počet podľa ochranárov "dramaticky klesá" a jednou z príčin je aj freeride. "Pri každoročnej kontrole biotopov, vhodných pre spomínané druhy vtákov, zisťujeme, že takmer všetky lesné porasty boli v zimnom období zlyžované," podotkli. Lyžovanie mimo vyznačených trás môže mať podľa správy aj právnu dohru. Priamo v teréne môžu lyžiarovi odobrať výstroj či udeliť pokutu.



Ochranári počas kontroly Prírodnej rezervácie Paráč zdokumentovali aj jazdu dvoch snežných skútrov. Upozornili, že vstup do chránených území na motorovom vozidle nie je možný. Zákaz sa vzťahuje aj na jazdu bicyklom.