Bojnická nemocnica vybuduje nový urgentný príjem

Bojnice 3. septembra (TASR) - Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach bude mať nový urgentný príjem. Zdravotnícke zariadenie investíciou sleduje i zrýchlenie poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti. Práce bude financovať Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), ktorý je zriaďovateľom nemocnice.



"Nový urgentný príjem vyplynul vyslovene z potreby regiónu. Tento má problém so spádovosťou, je to druhý alebo tretí najhustejšie obývaný región v rámci Slovenska. Má viac ako 130.000 obyvateľov. Aj podľa štatistík INEKA (Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy, pozn. TASR) máme čakacie doby 25 minút. Nie je to z dôvodu zlej organizácii práce, ale je tu veľa pacientov," povedal riaditeľ nemocnice Vladimír Vido.



Jediným riešením tohto problému je podľa neho modernizácia a zväčšenie urgentného príjmu. "Ideme postaviť nový urgentný príjem. Má mať 500 metrov štvorcových, päť ambulancií, vstupnú veľkú halu a nové vybavenie. Mal by tiež zrýchliť poskytovanie urgentnej zdravotnej starostlivosti," uviedol.



S prácami na vybudovaní urgentného príjmu by mala dodávateľská firma začať na jeseň. "Investícia by mala byť podľa súťaže viac ako štyri milióny eur, ktoré pôjdu z rozpočtu TSK," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Nemocnica bude mať i nové energocentrum. Investícia súvisí s vybudovanými operačnými sálami, ako i novým prístrojovým vybavením. "Nové metódy, ktoré sa zavádzajú v jednotlivých nemocniciach na záchranu pacientov, si vyžadujú i nové zdravotnícke prístroje s určitou spotrebou. Táto nemocnica nebola v minulosti nadimenzovaná na takéto požiadavky," zdôvodnil Baška.



TSK tak podľa neho musel pristúpiť k zmene a doprojektovaniu elektriny na vysokonapäťovej strane, ktorú dodávateľ zrealizuje do konca tohto roka. "Investícia predstavuje 360.000 eur a v rámci nej sa posilní prívod cez ďalší transformátor," doplnil.



Dodávateľská firma už zabezpečila realizáciu hlavného rozvádzača energie na nízkonapäťovej strane za viac ako 700.000 eur. TSK plánuje v budúcom roku zrekonštruovať i hlavný náhradný zdroj.