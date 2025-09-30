< sekcia Regióny
V NÚDCH otvorili prvé Centrum robotickej chirurgie pre deti
Bratislava 30. septembra (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave v utorok slávnostne otvorili prvé Centrum robotickej chirurgie pre detských pacientov na Slovensku. Na otvorení sa zúčastnili minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) a podpredseda vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku Peter Kmec (Hlas-SD).
Riaditeľ nemocnice Peter Bartoň ozrejmil, že NÚDCH sa tak stal druhým pracoviskom v strednej Európe a jedným zo šiestich pracovísk v celej Európe s centrom robotickej chirurgie pre detských pacientov. „Som veľmi rád, že sa nám po dlhých mesiacoch náročných príprav a školení špecialistov podarilo úspešne operovať prvých detských pacientov roboticky asistovanou mini invazívnou chirurgiou. (...) Roboticky môžeme operovať všetkých pacientov, ktorých sme doteraz operovali laparoskopicky, limitácia u detí je váha, čo závisí aj od diagnózy, ale vo väčšine prípadov je to zhruba 15 kilogramov,“ povedal riaditeľ.
Vybudovanie pracoviska podľa odborníkov prinesie pacientom výraznú zmenu. „Robotická chirurgia nám otvára nové možnosti a prináša mnohé benefity pre pacientov aj personál. Napríklad 3D videnie s desaťnásobným zväčšením operačného poľa použitím robotickej konzoly. Operatér tak vidí veci v detailoch, ktoré pri predošlých systémoch nevidel. Operuje tak omnoho citlivejšie, jemnejšie a presnejšie a s menším zásahom do okolitých tkanív, čo vedie k minimálnym krvným stratám a rýchlejšej rekonvalescencii pacientov. Robotické inštrumenty, na rozdiel od klasických laparoskopických inštrumentov, majú kĺby čo umožňuje lepšiu manévrovateľnosť, zvyšuje sa ich rozsah pohybov v dutine brušnej a tým sa dosahuje vyššia efektívnosť a znižovanie operačného času,“ vysvetlil námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť NÚDCH Igor Béder. Dodal, že sa tiež skracuje rekonvalescencia pacientov po operácii. „U všetkých operovaných pacientov sme zaznamenali lepší pooperačný priebeh s minimálnymi bolesťami, menšími krvnými stratami, nepotrebovali analgetickú liečbu a ak, tak len minimálnu,“ spresnil.
Minister zdravotníctva zdôraznil, že ide o významný medicínsky úspech, ale aj obrovský krok pre malých pacientov. „Veľká vďaka patrí lekárom a operačným tímom, ktorí využívajú moderné technológie pre našich detských pacientov,“ povedal.
Projekt bol financovaný z plánu obnovy, pričom naň bolo alokovaných 3,5 milióna eur. „Otvorenie nových priestorov a zavedenie robotickej chirurgie v Národnom ústave detských chorôb je jasným dôkazom, že Plán obnovy prináša konkrétne a viditeľné výsledky. Ide o historickú investíciu do nášho zdravotníctva, ktorá zásadne zlepší podmienky pre pacientov aj zdravotníkov a zároveň posunie Slovensko medzi moderné európske krajiny v oblasti pediatrickej medicíny,“ skonštatoval Kmec.
