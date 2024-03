V Národnom ústave detských chorôb vykonali rekordný počet výkonov

Bratislava 11. marca (TASR) - V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave v minulom roku vykonali rekordný počet ambulantných výkonov, a to takmer dva milióny. Oproti roku 2022 počet výkonov stúpol o takmer 50.000. Rovnako stúpol aj počet ukončených hospitalizácií či operácií. NÚDCH aj preto plánuje dostavať nový chirurgický pavilón či dobudovať röntgenové pracovisko v priestoroch urgentného príjmu. TASR o tom informovala manažérka pre PR a komunikáciu ústavu Zuzana Čižmáriková.



V roku 2023 v detskej nemocnici vykonali 9761 operácií, čo je o 1505 viac ako za rok 2022. Zvýšil sa aj počet ukončených hospitalizácií. Kým v roku 2022 ich bolo 16.007, v minulom roku ich bolo 17.197. Rastie aj záujem o liečbu v detskom psychiatrickom stacionári pre deti s poruchami príjmu potravy, ktorý funguje od marca minulého roku. Od jeho spustenia sa v ňom vykonalo 1071 výkonov. "Narástli aj služby, ktoré sme začali poskytovať, a to ADOS, za rok 2023 ich bolo 1375," dodala Čižmáriková.



NÚDCH chce aj preto tento rok posilňovať technologické vybavenie nemocnice. Nevyhnutné je podľa neho dobudovať röntgenové pracovisko v priestoroch urgentného príjmu. Cieľom je okrem iného zvýšiť priepustnosť urgentu, a tým aj skrátiť čakanie na vyšetrenie. Predpokladaný termín spustenia je podľa NÚDCH v lete. "V oblasti urgentnej medicíny sme spádovou nemocnicou pre široký región a jediným detským traumacentrom na západnom Slovensku a na urgentnom príjme ročne ošetríme až 55.000 detí, pričom ich počet sa každoročne zvyšuje," ozrejmil riaditeľ NÚDCH Peter Bartoň.



Snahou vedenia NÚDCH je aj dostavba nového chirurgického pavilónu. "Nové priestory potrebujeme už naozaj akútne. Vďaka novému pavilónu by sme vedeli koncentrovať a centralizovať pediatrickú terciárnu starostlivosť s cieľom zlepšenia výsledkov liečby, a tak vieme zaručiť vyššiu efektivitu. Skrátili by sa čakacie doby pacientov a zabezpečili by sa tak špičkové priestory pre unikátne výkony, ktoré naši odborníci denne riešia," vysvetlil Bartoň.



Rovnako sa odborníci NÚDCH snažia o optimalizáciu výkonov v anestézii pre deti, ktoré majú objektívne problémy. V rámci jedného operačného výkonu tak vedia špecialisti vyriešiť viaceré problémy naraz. "Stále zdokonaľuje svoje medicínske postupy, ktorých výsledkom má byť čo najmenšia miera zaťaženia najmä pre rizikové skupiny detí. Aj preto má už v príprave novú zubnú ambulanciu pre ťažko ošetriteľné deti a špeciálnu zákrokovňu," dodal riaditeľ.